Racing y Gustavo Costas están lejos de llegar a un acuerdo

La primer propuesta económica para el entrenador no terminó de convencer y todo indica que siguen lejos de encontrar un punto medio entre las partes, aunque desde ambos lados sostienen el optimismo de poder llegar a un acuerdo que signifique la continuidad del ciclo para ir en búsqueda de la Copa Libertadores en 2025.

Tal es la predisposición que está pautada una nueva reunión en los próximos días, en donde el deseo de acordar la extensión del contrato de Costas permanece intacto; pese al contratiempo inicial en las charlas. Desde el club incluso afirman que la propuesta mejorada ya fue presentada, por lo que se espera una nueva respuestas en los próximos días.

Qué fue lo último que dijo Costas sobre su continuidad en Racing

Luego del triunfo por sobre River para cerrar el año donde lograron ponerle punto final a la espera de 36 años por un título internacional, el DT se refirió al inminente vencimiento de su contrato en vísperas a las elecciones que proclamaron como vencedor a Diego Milito.

"No puedo analizar nada porque no sé si me voy a quedar o no me voy a quedar. Hasta el 31 de diciembre, me quedo", disparó el DT con un tono jocoso, aunque a la hora de extenderse sobre el asunto eludió el bulto: "No voy a hablar del tema este, yo quiero siempre lo mejor para Racing, que está por arriba de todos nosotros, los nombres, llámese como se llame, sea ídolo o no".