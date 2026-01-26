Riestra refuerza su ataque con el nigeriano Johnson Nsumoh

Riestra se quedó con una de las incorporaciones más sorprendentes al inscribir al delantero nigeriano Johnson Nsumoh

En pleno mercado de pases, Riestra se quedó con una de las incorporaciones más sorprendentes al inscribir al delantero Johnson Nsumoh , nigeriano que llega desde la segunda categoría de Eslovaquia . El extremo izquierdo llega en libertad de acción desde el Banik Lehota y firmará contrato hasta fin de año.

De todas formas, su pase todavía no está confirmado: la única traba que podría alejarlo de sumarse al Malevo son los trámites migratorios que deberá superar en los próximos días. De cara a su debut en la Copa Sudamericana, y atravesando el mejor momento de su historia, Deportivo Riestra abrochó un refuerzo completamente exótico: el nigeriano Johnson Nsumoh.

¿Quién es el nigeriano que se suma a Riestra?

Con 1,70 metros de estatura y 24 años, a cumplir 25 en junio, el delantero nacido en Port Harcourt y con pasos por distintas ligas menores del fútbol europeo, podría tener su primer ciclo en el fútbol argentino.

Nsumoh surgió del club nigeriano Family Love y desarrollo la mayor parte de su carrera en Europa. Su primera llegada a Eslovaquia se dio en 2020, con un paso a préstamo por el Spartak Trnava, para luego llegar libre al año siguiente al Mosta FC de Malta.

Con dos años allí, y un préstamo en el Birkirkara del mismo país de por medio, Nsumoh volvió a Eslovaquia en 2023, fichando por el Slovan Galanta. Luego su carrera lo llevó a jugar en el FC Vion, Trencin y Banik Lehota, asentándose en el fútbol eslovaco.

Siendo titular durante gran parte del año, el nigeriano jugó en todos los puestos del frente de ataque y disputó 12 partidos, convirtiendo dos goles y repartiendo dos asistencias.

La camiseta que más veces vistió fue la del mencionado Mosta, club en el que tiene 24 partidos registrados. Además, con este club llegó a disputar las rondas previas de la UEFA Conference League, marcando un gol y dando una asistencia en el encuentro de ida de la primera fase previa, la cual no pudo superar.

En caso de confirmarse su llegada al equipo del Bajo Flores, Nsumoh será la novena incorporación de Riestra, entre las que destacan los prestamos del arquero Gastón Gómez, desde Racing, el volante Nicolás Watson, de Instituto, y el mediocampista Alejo Dramisino, que llegó desde Atlanta.