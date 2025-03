Riggio, por UNO 106.3: "A Colón tenemos que presionarlo y hacer un enorme esfuerzo físico"

En la previa, el DT Víctor Riggio , palpitó el encuentro ante el Sabalero en el programa La Segunda de Porta por UNO 106.3. Inicialmente, contó su arraigo a la institució: "Yo me crié a una cuadra de la cancha. Hice las inferiores y llegué a Primera. Jugué dos viejos Nacionales siendo capitán con 19 años. Tengo grandes recuerdos, haciéndole un gol a Newell's en Primera División por ejemplo. En 2023 me fueron a buscar para ser el técnico y terminamos haciendo una buena campaña, logrando el ascenso".

"Hay un mix. Cuando ascendés siempre dejás una base necesaria y sumamos nombres de Primera Nacional y otros del Federal. Arrancamos de una manera aceptable. Nos tocaron rivales importantes, tradicionales y de enorme recorrido en la divisional. Dentro de todo sumamos una buena cantidad de puntos. Está bueno lo que vamos haciendo y venimos de un buen triunfo ante Temperley. Estamos en formación y desarrollándonos", agregó.

Central Norte se prepara para visitar a Colón

Más adelante, Tano no pudo ocultar la expectativa de jugar en Santa Fe: "Lo tomamos con un enorme entusiasmo. Si fuera por mi, llevaría dos colectivos llenos para que todos puedan estar (risas). Sabemos la valía del plantel de Colón, lo grande que es y la gente que acompañará. Esperemos estar a la altura de este desafío".

Hay una enorme expectativa en Central Norte por visitar a Colón.

"Vi el partido ante Almirante Brown. Es una línea de cinco en principio, pero un esquema 3-3-3-1 por momentos. Tenemos que presionarlo y hacer un enorme esfuerzo físico. Pero tenemos cosas interesantes para complicarlo. Hay dos o tres aristas claves, pero la entrega será lo más importante", remarcó.

Respecto a cómo juega el Central Norte de Riggio, describió: "Apuesto más al juego efectivo y jugar bien. Pero siempre digo que la posesión exagerada de la pelota no me termina de convencer, porque también permite que el rival se acomode. Si es mejor apostar al pelotazo, lo haremos. Por algo la pelota tiene aire. Saltar líneas es bueno y saber aprovechar los espacios. Me gusta todo efectivo y nada exagerado sin motivo".

Finalmente, prácticamente cantó la probable formación: "Tendremos las bajas de los dos centrales, pero los reemplazos están. Si no hay nada que nos afecte, serán los mismos del último partido. Salimos mañana (por este jueves) en horas de la tarde para llegar al mediodía del viernesa a Santa Fe en colectivo".

