San Lorenzo busca un poco de paz contra Instituto

San Lorenzo, sumergido en un caos institucional, será anfitrión de Instituto, a partir de las 14.30 por la Fecha 6 del Torneo Clausura

23 de agosto 2025 · 08:43hs
San Lorenzo recibirá este sábado a Instituto de Córdoba, por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita recuperarse luego de la derrota ante Platense.

El encuentro está programado para las 14:30, se llevará a cabo en el Pedro Bidegain, también conocido como “Nuevo Gasómetro” y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Fernando Echenique, mientras que en el VAR estará Jorge Baliño.

San Lorenzo, que es dirigido por Damián Ayude, tuvo un buen comienzo en el Torneo Clausura, donde marcha tercero en la Zona B con ocho puntos e incluso sueña con la clasificación a la Copa Libertadores 2026 a través de la tabla anual.

Sin embargo, en la última fecha sufrieron su primera derrota en el Torneo Clausura al caer 2-1 frente al campeón del fútbol argentino, Platense.

Instituto, por su parte, necesita empezar a sumar puntos con urgencia ya que solo le ganó a Gimnasia y Esgrima La Plata en la primera fecha, para después sufrir goleadas 4-0 contra River y Unión y empatar con Vélez y Platense.

Los dirigidos por Daniel Oldrá están decimoterceros en la Zona B con solo cinco puntos.

El único enfrentamiento entre San Lorenzo e Instituto se dio en el primer semestre del año, en el Torneo Apertura, y el “Ciclón” consiguió un ajustado triunfo por 1-0.

Probables formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Daniel Herrera, Jhohan Romaña, Ezequiel Herrera, Elías Báez; Ignacio Perruzzi, Emanuel Cecchini, Nicolás Tripichio; Brando Salinardi, Andrés Vombergar y Matías Reali. DT: Damián Ayude.

Instituto (C): Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzallo Requena, Nicolás Zalazar, Elías Pereyra; Gastón Lodico, Alex Luna, Stefano Moreyra; Damián Puebla, Matías Fonseca y Juan Manuel Romero. DT: Daniel Oldrá.

Hora: 14:30.

Árbitro: Fernando Echenique.

VAR: Jorge Baliño.

Estadio: Pedro Bidegain.

TV: TNT Sports Premium.

