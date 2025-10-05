Santa Fe RC perdió en Rosario, pero mantiene chances de clasificar

Por la 16° fecha del Top 9 del Regional del Litoral, Santa Fe RC cayó con Jockey en Fisherton. Duendes ganó en Paraná y logró la clasificación a semifinales

Pese a la derrota, Santa Fe RC conserva posibilidades de clasificar a semifinales en el TRL.

Se concretó la fecha 16 del Top 9 del Torneo Regional del Litoral en el cual se produjo la caída de Santa Fe RC en Fisherton ante el Jockey Club de Rosario, mientras que CRAI tuvo jornada de descanso . Los santafesinos siguen en carrera en busca de su clasificación a semifinales, ya que quedan dos fechas, pero tiene a GER y Old Resian también con chances. El verdiblanco rosarino, Estudiantes de Paraná y Duendes son los que ya lograron el pasaje a la definición del certamen litoraleño.

Tras haberse ido al descanso ganando por 17 a 14, Santa Fe Rugby finalmente perdió frente al Jockey Club de Rosario por 48 a 24 bajo el arbitraje del rosarino Damián Schneider. Tras la disputa del decimo sexto capítulo del interuniones, a los ya clasificados Jockey y Estudiantes, se sumó Duendes, y la plaza que queda la disputan Santa Fe Rugby, Gimnasia y Old Resian.

Santa Fe Rugby alistó a: Francisco Duranda, José Milesi y Gonzalo Del Pazo; Fabián Frustagli y Agustín Trossero; Andoni Alzugaray, Tomás Longo y Guillermo Botta; Santiago Quirelli y Franisco Ávalos; Juan Ignacio González, Santiago Gorla, Tomás Kerz, Agustín Foradini y Santiago Mendicino. Luego ingresaron Tomás García, Gerónimo González, Santiago Barolín, Bautista Benavidez, Ignacio Gómez, Valentín Iturraspe, Lucas Fertonani y Francisco Eleuteri.

Los conducidos por Pedro Benet, en el primer tiempo hubo un try de Santiago Gorla y uno de Fabián Frustagli, una conversión de Tomás Kerz y una de Santiago Mendicino. En el segundo tiempo, Santiago Mendicino marcó un try y Lucas Fertonani una conversión.

Por su parte, en el departamento General López, Gimnasia de Rosario superó a Jockey de Venado Tuerto por 27 a 20, y Duendes se impuso al Paraná Rowing Club por 36 a 24 en la Tortuguita. Además, Estudiantes de Paraná consiguió un expresivo triunfo sobre Old Resian por 63 a 26. En la oportunidad quedó libre CRAI.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Jockey Club (R) 64; Estudiantes 56; Duendes 47; Gimnasia y Esgrima (R) 43; Santa Fe Rugby 37; Old Resian 36; Paraná Rowing 31; CRAI 24 y Jockey Club de Venado Tuerto 5. En la próxima fecha jugarán Duendes con Old Resian, Gimnasia con Rowing, Santa Fe Rugby con Jockey de Venado Tuerto y CRAI con Jockey Club de Rosario. En la última fecha se medirán Jockey VT con CRAI, Rowing con Santa Fe Rugby, Old Resian con Gimnasia y Esgrima, y Estudiantes con Duendes.

Resultados Segunda División

Universitario SFe 14- Logaritmo 8

Caranchos 34- Alma Juniors 29

Gimnasia de Pergamino 15- Provincial 12

Uni de Rosario 37- CRAR 28

-Posiciones: Universitario (R) 71; Tilcara 52, Caranchos 46, Alma Juniors 45, Provincial 29, CRAR 25, Universitario de Santa Fe 24, Logaritmo 23, Gimnasia de Pergamino 21.

-Próxima fecha: Logaritmo vs. Caranchos, Provincial vs. Universitario de Santa Fe, CRAR con Gimnasia de Pergamino y Tilcara con Uni de Rosario. Libre: Alma Juniors de Esperanza.

-Resultados Tercera División (última fecha)

Querandí RC 22- Los Pampas 40

Regatas & Belgrano SN 26- Cha Roga 33

CUCU 22- Brown de San Vicente 42

-Posiciones: La Salle Jobson 51, Los Pampas (R) 40, Cha Roga 38, Brown de San Vicente 30, Querandí RC 23, Regatas & Belgrano de San Nicolás 18, CUCU 15.