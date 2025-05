Scaloni metió un cambio de último momento por lesión

El DT de la Selección Argentina, resolvió reemplazar a Alexis Mac Allister, que no estará en la doble fecha de Eliminatorias por una molestia muscular

Buendía, el ex Getafe, Leonesa (ambos de España), Norwich City y Aston Villa, quien nació en Mar del Plata hace 28 años, pasó por las selecciones Sub 19 y Sub 20 albicelestes y en el 2021 jugó para el elenco nacional las Eliminatorias en un partido ante Colombia.

Además no están en la cita Alejandro Garnacho, Juan Ignacio Nardoni y Valentín Taty Castellanos, quienes llamativamente quedaron fuera de la lista definitiva.

Lo de Garnacho, su ausencia fue la que más revuelo generó, pero quizás era esperable. mientras que el mendocino Taty Castellanos también no fue citado por razones tácticas.

Mientras que Nardoni parecía nombre puesto desde Racing, pero terminó perdiendo la batalla con Enzo Barrenechea, que vive un gran presente en Valencia y a quien decidieron darle una chance en el cuerpo técnico de la Albiceleste.