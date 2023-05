Schifitto, tras el título de Santa Fe en el Provincial U18: "Tuve un grupo de chicos con mucho hambre"

El actual estratega de Rivadavia Juniors analizó todo el camino que concluyó con el corte de redes y en el inicio reconoció que “fue un proceso hermoso, un grupo de chicos con mucho hambre, por momentos no se notaba que no se conocían, compitieron constantemente e hicieron crecer rápido el grupo. Pudimos plasmar bien en la cancha, se pudo disfrutar y competir, llevando adelante nuestro plan de juego”, aportó de movida.

Para luego, expresar: “Arrancamos dos meses antes con 26 chicos, un proceso de evaluación, convocamos a chicos que nunca estuvieron en selecciones, con un presente bueno. En un torneo corto donde la idea era jugar el quinto partido, pudimos mantener un goleo alto, nos potenciamos el uno con el otro, en todos los partidos jugaron todos. Nos hicimos fuertes en todas las líneas”.

En referencia al nivel del certamen, subrayó que “Santa Fe fue de menor a mayor, mantuvimos un nivel parejo, nuestro ataque empezó a través de la defensa. Debíamos evitar goles fáciles, eso nos permitió elaborar con variantes nuestra ofensiva, todos tomaron responsabilidades y lo hicieron muy bien”.

Schifitto apenas con 28 años, considera que su trabajo lo puede llevar a otras latitudes. En ese sentido soslayó: “Estoy en un constante aprendizaje, aprendí de los chicos, me falta mucho, me gusta dirigir las categorías más grandes. Lo que viví fue una experiencia hermosa, más allá del resultado. Como entrenador me gustaría estar lo más alto que se pueda, siempre con los pies sobre la tierra, en esta profesión se aprende día a día”.

En la parte final, al momento de hablar sobre cómo llevar un grupo de chicos con tantas cuestiones dando vuelta, el orientador aseveró: “En la previa de la final apuntó a lo sicológico que otra cosa, éramos visitantes en una cancha llena. No sabes como le puede pegar a un chico. Lo resolvieron de la mejor manera, habla de una valentía tremenda, nos encontramos varias veces por 10 puntos arriba, después perdíamos por uno. Entramos al último cuarto por uno arriba, respondimos bien. Cambió la forma de cómo llegarle al jugador de básquet pero apuntando a motivarlos, Santa Fe demostró que la parte sicológica jugó un papel fundamental”.