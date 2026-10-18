Se disputó la 8° fecha del Clausura de Primera B liguista

Santa Fe FC derrotó a Belgrano de Coronda y continúa puntero del ascenso, mientras que Nuevo Horizonte se impuso a Alto Verde y asoma como el unico escolta.

Seguir a Unosantafe en Google

Nuevo Horizonte se impuso a Alto Verde y es el único escolta del ascenso liguista.

Con la victoria de Santa Fe sobre Belgrano en la Zona Campeonato se cerró la octava jornada del Clausura 2026 de la Segunda División de la Liga Santafesina: La fecha empezó el viernes por la noche con victorias de Vecinal Gálvez y Los Piratitas, en tanto que la culminación llegó con el grueso de los partidos.

En Casa Turquesa, se produjo la victoria de Nuevo Horizonte sobre Defensores de Alto Verde lo cual le permite ser el único escolta del ascenso. En barrio Los Troncos, El Cadi de Rincón sorprendió a Los Canarios, y San Cristóbal hizo lo propio con Pucará en barrio Transporte por la mínima diferencia. En Alto del Valle, Banco y Atenas terminaron empatados en un gol cada uno. En el predio Nery Pumpido, Santa Fe FC le ganó a Belgrano de Coronda y continúa al frente de las posiciones.

Defensores de Alto Verde cayó en Casa Turquesa pero viene cumpliendo una buena campaña.

-Zona Campeonato:

Banco Provincial 1 (Hugo Quiroz)- Atenas 1 (Nicolás Mascheroni)

Los Canarios 0- El Cadi 2 (Cristian Santillán y Lautaro Costabel)

Pucará 0- San Cristóbal 1 (Ramón Barraza)

Nuevo Horizonte 2 (Lautaro Warner y Brian Pereyra)

Santa Fe FC 3 (Joaquín Arguello x2 y Gianluca Ledesma)- Belgrano de Coronda (Milton Barrios y Brian Acosta).

-Posiciones: Santa Fe FC 18, Nuevo Horizonte 16; Defensores de Alto Verde, San Cristóbal y Atenas 13; Banco Provincial 12, Belgrano de Coronda 10, Pucará 6, Los Canarios 5, El Cadi de Rincón 4.

-Tabla anual: Santa Fe FC 67, Nuevo Horizonte 56, Banco Provincial 55, San Cristóbal 50, Los Canarios 47, Pucará 45, Defensores de Alto Verde 44.

-Próxima fecha: Pucará con Belgrano de Coronda, San Cristóbal con Nuevo Horizonte, Defensores de Alto Verde con Los Canarios y El Cadi con Banco Provincial.

-Zona Repechaje:

Vecinal Gálvez 1 (Jonathan Echeverría) - Defensores de Peñaloza 0

Los Piratitas 3 (Axel Ojeda, Emanuel Ojeda y Joel Espinoza)- Deportivo Agua 0

Loyola 1 (Jonathan Teves) - Atlético Floresta 2 (Yoel Ayala x2)

El Pozo 1 (Juan Ponce)- Atlético Arroyo Leyes 1 (Josué Gil)

Don Salvador 1 (Dylan Maidana) - Los Juveniles 2 (Juan Montenegro x2)

-Posiciones: Vecinal Gálvez 20, El Pozo 16, Los Juveniles 13, Los Piratitas 11; Atlético Floresta, Loyola, Arroyo Leyes 10, Deportivo Agua y Don Salvador 9, Defensores de Peñaloza 2.

-Próxima fecha: Don Salvador con Atlético Arroyo Leyes, Los Juveniles con Los Piratitas, Deportivo Agua con Loyola, Atlético Floresta con Vecinal Gálvez, Defensores de Peñaloza con El Pozo.