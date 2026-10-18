Uno Santa Fe | Ovación | Clausura

Se disputó la 8° fecha del Clausura de Primera B liguista

Santa Fe FC derrotó a Belgrano de Coronda y continúa puntero del ascenso, mientras que Nuevo Horizonte se impuso a Alto Verde y asoma como el unico escolta.

Ovación

Por Ovación

18 de octubre 2026 · 15:41hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Nuevo Horizonte se impuso a Alto Verde y es el único escolta del ascenso liguista.

Nuevo Horizonte se impuso a Alto Verde y es el único escolta del ascenso liguista.

Con la victoria de Santa Fe sobre Belgrano en la Zona Campeonato se cerró la octava jornada del Clausura 2026 de la Segunda División de la Liga Santafesina: La fecha empezó el viernes por la noche con victorias de Vecinal Gálvez y Los Piratitas, en tanto que la culminación llegó con el grueso de los partidos.

&nbsp;Defensores de Alto Verde cay&oacute; en Casa Turquesa pero viene cumpliendo una buena campa&ntilde;a. &nbsp;

Defensores de Alto Verde cayó en Casa Turquesa pero viene cumpliendo una buena campaña.

En Casa Turquesa, se produjo la victoria de Nuevo Horizonte sobre Defensores de Alto Verde lo cual le permite ser el único escolta del ascenso. En barrio Los Troncos, El Cadi de Rincón sorprendió a Los Canarios, y San Cristóbal hizo lo propio con Pucará en barrio Transporte por la mínima diferencia. En Alto del Valle, Banco y Atenas terminaron empatados en un gol cada uno. En el predio Nery Pumpido, Santa Fe FC le ganó a Belgrano de Coronda y continúa al frente de las posiciones.

-Zona Campeonato:

Banco Provincial 1 (Hugo Quiroz)- Atenas 1 (Nicolás Mascheroni)

Los Canarios 0- El Cadi 2 (Cristian Santillán y Lautaro Costabel)

Pucará 0- San Cristóbal 1 (Ramón Barraza)

Nuevo Horizonte 2 (Lautaro Warner y Brian Pereyra)

Santa Fe FC 3 (Joaquín Arguello x2 y Gianluca Ledesma)- Belgrano de Coronda (Milton Barrios y Brian Acosta).

-Posiciones: Santa Fe FC 18, Nuevo Horizonte 16; Defensores de Alto Verde, San Cristóbal y Atenas 13; Banco Provincial 12, Belgrano de Coronda 10, Pucará 6, Los Canarios 5, El Cadi de Rincón 4.

-Tabla anual: Santa Fe FC 67, Nuevo Horizonte 56, Banco Provincial 55, San Cristóbal 50, Los Canarios 47, Pucará 45, Defensores de Alto Verde 44.

-Próxima fecha: Pucará con Belgrano de Coronda, San Cristóbal con Nuevo Horizonte, Defensores de Alto Verde con Los Canarios y El Cadi con Banco Provincial.

-Zona Repechaje:

Vecinal Gálvez 1 (Jonathan Echeverría) - Defensores de Peñaloza 0

Los Piratitas 3 (Axel Ojeda, Emanuel Ojeda y Joel Espinoza)- Deportivo Agua 0

Loyola 1 (Jonathan Teves) - Atlético Floresta 2 (Yoel Ayala x2)

El Pozo 1 (Juan Ponce)- Atlético Arroyo Leyes 1 (Josué Gil)

Don Salvador 1 (Dylan Maidana) - Los Juveniles 2 (Juan Montenegro x2)

-Posiciones: Vecinal Gálvez 20, El Pozo 16, Los Juveniles 13, Los Piratitas 11; Atlético Floresta, Loyola, Arroyo Leyes 10, Deportivo Agua y Don Salvador 9, Defensores de Peñaloza 2.

-Próxima fecha: Don Salvador con Atlético Arroyo Leyes, Los Juveniles con Los Piratitas, Deportivo Agua con Loyola, Atlético Floresta con Vecinal Gálvez, Defensores de Peñaloza con El Pozo.

Clausura Santa Fe Belgrano
Noticias relacionadas
rosario central quiere seguir en racha, pese a dos ausencias de peso ante atletico tucuman

Rosario Central quiere seguir en racha, pese a dos ausencias de peso ante Atlético Tucumán

lanus visita a platense con la mira puesta en los playoffs y la chance de seguir creciendo

Lanús visita a Platense con la mira puesta en los playoffs y la chance de seguir creciendo

independiente rivadavia recibe a tigre con la obligacion de recuperarse y defender la cima anual

Independiente Rivadavia recibe a Tigre con la obligación de recuperarse y defender la cima anual

banfield quiere estirar su buen momento ante argentinos juniors en el florencio sola

Banfield quiere estirar su buen momento ante Argentinos Juniors en el Florencio Sola

Lo último

La crecida comienza a hacerse sentir en Santa Fe: se espera que el Paraná supere los cuatro metros la próxima semana

La crecida comienza a hacerse sentir en Santa Fe: se espera que el Paraná supere los cuatro metros la próxima semana

Ventas por el Día de la Madre: Came relevó una caída del 1,4% respecto al año pasado y el ticket promedio fue de $63.197

Ventas por el Día de la Madre: Came relevó una caída del 1,4% respecto al año pasado y el ticket promedio fue de $63.197

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Último Momento
La crecida comienza a hacerse sentir en Santa Fe: se espera que el Paraná supere los cuatro metros la próxima semana

La crecida comienza a hacerse sentir en Santa Fe: se espera que el Paraná supere los cuatro metros la próxima semana

Ventas por el Día de la Madre: Came relevó una caída del 1,4% respecto al año pasado y el ticket promedio fue de $63.197

Ventas por el Día de la Madre: Came relevó una caída del 1,4% respecto al año pasado y el ticket promedio fue de $63.197

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Alarma en la Selección: el Cuti Romero se lesionó y no se entrenó en el Atlético de Madrid

Alarma en la Selección: el Cuti Romero se lesionó y no se entrenó en el Atlético de Madrid

Nico Paz dio cátedra y el Como le ganó a la Fiorentina de Mastantuono

Nico Paz dio cátedra y el Como le ganó a la Fiorentina de Mastantuono

Ovación
Santa Fe Rugby consiguió la clasificación a las semifinales del Regional

Santa Fe Rugby consiguió la clasificación a las semifinales del Regional

La Perla se quedó con el clásico de Recreo en la 8° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

La Perla se quedó con el clásico de Recreo en la 8° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Santa Fe volvió a perder de local en el Campeonato Argentino Juvenil

Santa Fe volvió a perder de local en el Campeonato Argentino Juvenil

Paredes evoluciona contrarreloj con la mira en la Copa Sudamericana

Paredes evoluciona contrarreloj con la mira en la Copa Sudamericana

Un domingo clave en la lucha por la permanencia y de duelos decisivos en el Clausura

Un domingo clave en la lucha por la permanencia y de duelos decisivos en el Clausura

Policiales
Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Escenario
El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia