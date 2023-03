Se pone en marcha el Torneo Dos Orillas de hockey

En Santa Fe Rugby, Lorena Martegani reemplazó a Martin Vich como entrenador principal, mientras que Agustín Tanner lo hizo en La Salle Jobson en lugar del histórico Daniel De Petre. En el conjunto de las Kresteras, Nicolás Sequeira ocupará el lugar que dejó José Benítez, mientras que en El Quillá Azul continúa el paranaense Juan Francisco David, en la línea amarilla lo hará Javier Rivero Canseco, Andrés Catelani en el CRAI, Franco Porta en La Salle Jobson y Miguel Tato Alberto en Colón de Santa Fe.

Se jugarán dos zonas, campeonato A, 12 líneas, y dos zonas campeonato B, 15 líneas. Se disputará a una vuelta todos contra todos. Los primeros de cada zona jugarán por el primer y segundo puesto y los segundos de cada zona por el tercer y cuarto puesto, en todas las categorías en los dos campeonatos. Los partidos finales del campeonato A se jugarán en la ciudad de Santa Fe y los partidos finales del campeonato B en la ciudad de Paraná.

El campeonato A tendrá 2 descensos en el año 2023, y el campeonato B tendrá dos ascensos. Los elencos que integran el grupo A deben completar todas las categorías. Los clubes que ascienden del B, para ocupar la plaza, deberán completar todas las categorías en el presente torneo. De no cumplimentar este requisito, no podrá ocupar la plaza en el año siguiente, teniendo la opción de ascender el equipo siguiente que complete todas las categorías.

En la Zona Campeonato A competirán Banco Provincial, Alma Juniors de Esperanza, Santa Fe RC, El Quillá Amarillo, Estudiantes y el Paraná Rowing Club (grupo 1); El Quillá, CRAI, La Salle Jobson, Colón de San Justo, Talleres y Paracao (grupo 2). En la Zona Campeonato B jugarán Universitario, Atlético Franck, Unión, Tilcara, CAE Amarillo, 25 de Mayo de Victoria y Talleres Blanco (grupo 3) y Colón, Argentino de San Carlos, Universidad Nacional del Litoral (UNL), Santa Fe RC Azul, CAE Blanco, Paraná HC, Club Unión Agrarios de Cerrito (CUAC), Universidad de Entre Ríos Capibá RC y CRAI Blanco (grupo 4).

En la Zona Campeonato A, a las 21, en el sintético de agua ubicado en el extremo sur de nuestra capital, CRAI recibirá a La Salle Jobson. La actividad en el hockey local se pondrá en marcha este viernes cuando jueguen La Salle con CRAI en el predio de la ASH. A las 18.30 jugarán en Sub 12; 20, en Sub 14, y 21.30, en Sub 16- El Sub 19 y la reserva jugarán el sábado a las 18 y 19 respectivamente.

Es importante destacar que en el resto de la programación los cotejos darán comienzo a las 16.30. En el polideportivo Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo jugará con Paracao de Paraná, y Náutico El Quillá Azul visitará a Talleres de Paraná Rojo.

En el estadio Ángel Carlos Chino Benítez, ubicado en Altos del Valle, Banco Provincial será anfitrión Estudiantes de Paraná Negro, mientras que en el Sergio Antoniazzi, El Quillá Amarillo se medirá con el Paraná Rowing Club Azul. En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby enfrentará a Alma Juniors de Esperanza.

En cuanto a la Zona Campeonato B, en la cancha de agua de la ASH, Universitario se medirá con Estudiantes de Paraná Amarillo, y en la sección la Tortuguita, el Paraná Rowing Club Blanco recibirá a Atlético Franck. En Sauce Montrull, Tilcara será anfitrión de Talleres Blanco, y en Cerrito, Unión Agrarios lo hará con Argentino de San Carlos. En la cancha de arena de la ASH, Colón de Santa Fe jugará con el Paraná Hockey Club, y en la sección El Plumazo, Estudiantes de Paraná Blanco se medirá con Capibá Rugby Club, quedando libre en la oportunidad, Unión de Santa Fe.