Talleres y Belgrano paralizan a una provincia con el clásico cordobés

Talleres recibirá a Belgrano, desde las 16.45, por la fecha 11 del Torneo Clausura, en una nueva edición del clásico cordobés.

Este domingo a las 16.45, el estadio Mario Alberto Kempes será escenario de una nueva edición del clásico cordobés, cuando Talleres reciba a Belgrano por la fecha 11 del Clausura, en un cruce interzonal que promete emociones y tensiones.

La T llega con la necesidad de sumar luego de un triunfo clave ante Sarmiento , que cortó una racha de siete partidos sin victorias y le permitió sumar 23 puntos en los promedios , alejándose levemente de la zona de descenso. Tras el encuentro, Carlos Tevez destacó: “Esta victoria llega en un momento fundamental, se vio el desahogo. El equipo, los muchachos, la gente y el club lo necesitaba”. Por su parte, el arquero y capitán Guido Herrera remarcó: “La realidad nos encuentra peleando en la zona baja, que nos tiene que motivar para salir de ahí. Nos sentimos con confianza y tenemos una oportunidad hermosa para seguir ratificándolo”.

Enfrente estará un Belgrano que venía de dos triunfos consecutivos —uno por el Clausura y otro por la Copa Argentina— y que en la última fecha empató 1-1 con Barracas Central, en un partido marcado por la polémica arbitral y un gol anulado a Uvita Fernández. Con 13 unidades en la liga, una victoria lo acercaría a los puestos de playoffs. El entrenador Chino Zelarrayán expresó: “No importa cómo llega cada uno, los clásicos son partidos aparte. Respetamos mucho a Talleres y sabemos los jugadores que tienen. Llegamos al partido en un buen momento”.

Será el primer clásico cordobés para Tevez, aunque el tercero como director técnico profesional: previamente ganó 1-0 con Rosario Central ante Newell’s y 2-0 con Independiente frente a Racing. Por su parte, Ricardo Zielinski, con vasta experiencia, afrontará su 12º clásico contando todos los clubes dirigidos. El Ruso registra dos triunfos, siete empates y dos derrotas, con dos clásicos previos ante Talleres: perdió 1-0 en la Copa Argentina 2013 y empató 1-1 en el Clausura 2025, buscando este domingo su primera victoria en este duelo particular.

Formaciones de Talleres y Belgrano

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino y Gabriel Báez o Miguel Navarro; Juan Camilo Portilla y Ulises Ortegoza; Rick o Nahuel Bustos, Rubén Botta o Bustos y Valentín Depietri; Federico Girotti.DT: Carlos Tevez.

Belgrano: Thiago Cardozo; Elías López, Leonardo Morales, Lisandro López; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Francisco González Metilli y Adrián Sporle; Lucas Zelarayán; Franco Jara y Nicolás “Uvita” Fernández.DT: Ricardo Zielinski.