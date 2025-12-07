Tras el título de Lando Norris, qué escudería tiene más títulos de F1

La gloria de la F1 se distribuye a lo largo de una historia rica en rivalidades icónicas entre escuderías y pilotos legendarios. Lando Norris entró con McLaren

En la élite del automovilismo, la gloria del campeonato mundial de F1 se distribuye a lo largo de una historia rica en rivalidades icónicas entre escuderías y pilotos legendarios. Este domingo en el Gran Premio de Abu Dhabi el británico Lando Norris (McLaren) terminó tercero y se aseguró su primer título.

Ferrari se erige como el coloso indiscutible, siendo la casa que albergó a la mayor cantidad de campeones (nueve pilotos distintos) y sumado un total de quince títulos.

• LEER MÁS: Colapinto se despidió de la temporada de la F1 con un último puesto en Abu Dhabi

Desde la era de Juan Manuel Fangio y Alberto Ascari en los albores de la F1, pasando por la dinastía de Michael Schumacher, hasta la coronación de Kimi Räikkönen, la Scuderia es sinónimo de tradición y éxito sostenido, forjando su legado a través de diferentes generaciones de volantes excepcionales que alcanzaron la cima con el "Cavallino Rampante".

Siguiendo de cerca la estela de Maranello, McLaren y Mercedes representan la excelencia de la ingeniería británica y alemana, respectivamente. McLaren, con 13 títulos de pilotos, fue testigo de la brillantez de figuras como Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, Alain Prost y Ayrton Senna, además de Lewis Hamilton y ahora Lando Norris.

Por su parte, Mercedes dominó la era híbrida moderna, sumando nueve campeonatos de pilotos, seis de ellos a manos de Lewis Hamilton, quien junto a Nico Rosberg y Fangio, cimentaron la reputación del equipo de Brackley como una potencia dominante del siglo XXI.

El éxito no es exclusivo de los gigantes; escuderías como Red Bull, Williams y Lotus también dejaron su huella indeleble en la historia. Red Bull, a pesar de ser un equipo más joven, acumula ocho títulos con la maestría de Sebastian Vettel y la actual hegemonía de Max Verstappen.

Williams, con siete campeonatos, y Lotus, con cinco, fueron fuerzas dominantes en sus respectivas épocas, demostrando que la combinación perfecta de talento del piloto y una máquina superior es la fórmula mágica para inscribir el nombre de una escudería en los anales de los campeones de la Fórmula 1.

Pilotos campeones por escudería en la F1

Ferrari — 15 títulos

Alberto Ascari (1952, 1953)

Juan Manuel Fangio (1956)

Mike Hawthorn (1958)

Phil Hill (1961)

John Surtees (1964)

Niki Lauda (1975, 1977)

Jody Scheckter (1979)

Michael Schumacher (2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

Kimi Räikkönen (2007)

McLaren — 13 títulos

Emerson Fittipaldi (1974)

James Hunt (1976)

Niki Lauda (1984)

Alain Prost (1985, 1986, 1989)

Ayrton Senna (1988, 1990, 1991)

Mika Häkkinen (1998, 1999)

Lewis Hamilton (2008)

Lando Norris (2025)

Mercedes — 9 títulos

Juan Manuel Fangio (1954, 1955)

Lewis Hamilton (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)

Nico Rosberg (2016)

Red Bull Racing — 8 títulos

Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012, 2013)

Max Verstappen (2021, 2022, 2023, 2024)

Williams — 7 títulos

Alan Jones (1980)

Keke Rosberg (1982)

Nelson Piquet (1987)

Nigel Mansell (1992)

Alain Prost (1993)

Damon Hill (1996)

Jacques Villeneuve (1997)

Lotus — 6 títulos

Jim Clark (1963, 1965)

Graham Hill (1968)

Jochen Rindt (1970)

Emerson Fittipaldi (1972)

Mario Andretti (1978)

Brabham — 3 títulos

Jack Brabham (1966)

Denny Hulme (1967)

Nelson Piquet (1981)

Cooper — 2 títulos

Jack Brabham (1959, 1960)

Tyrrell — 2 títulos

Jackie Stewart (1971, 1973)

Alfa Romeo — 2 títulos

Nino Farina (1950)

Juan Manuel Fangio (1951)

Benetton — 2 títulos

Michael Schumacher (1994, 1995)

Renault — 2 títulos

Fernando Alonso (2005, 2006)

Maserati — 1 título

Juan Manuel Fangio (1957)

BRM — 1 título

Graham Hill (1962)

Matra — 1 título

Jackie Stewart (1969)

Brawn GP — 1 título

Jenson Button (2009)