Colón tiene nuevo día para visitar a Central Norte en la 2ª fecha

Se conoció el cronograma de la 2ª fecha de la Primera Nacional, que se corrió una semana, donde Colón tendrá su primer partido de visitante ante Central Norte

Colón comienza a ordenar su calendario y ya tiene confirmada la fecha y la hora d su primer compromiso como visitante en la Primera Nacional . Se conoció el cronograma de la 2ª fecha, que fue reprogramada y se disputará una semana más tarde de lo previsto, donde el Sabalero se medirá ante Central Norte , en Salta.

Colón, con fecha y hora para la segunda fecha

El encuentro frente a Central Norte se jugará finalmente el domingo 22 de febrero, desde las 18, manteniéndose el horario original que estaba estipulado antes de la modificación del fixture. Será la primera salida de Colón en la temporada y una prueba importante por rival y escenario.

• LEER MÁS: La búsqueda del central zurdo en Colón, una tarea cada vez más compleja

La reprogramación general de la fecha obligó a ajustar planes, pero le permitió al cuerpo técnico y al plantel contar con más tiempo de preparación antes de afrontar un partido siempre exigente fuera de Santa Fe. En ese contexto, Colón empieza a reconstruir su hoja de ruta en este inicio de campeonato.

• LEER MÁS: Leonel Picco se va a Brasil y Colón celebra un sustancial rédito económico

Con el debut ya marcado ante Deportivo Madryn para el sábado 14 de febrero, a las 20, y la segunda estación confirmada, el Sabalero va completando el mapa de sus primeros pasos en la Primera Nacional, con el objetivo de sumar desde el arranque y consolidar una identidad competitiva en cada presentación.