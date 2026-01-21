Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón tiene nuevo día para visitar a Central Norte en la 2ª fecha

Se conoció el cronograma de la 2ª fecha de la Primera Nacional, que se corrió una semana, donde Colón tendrá su primer partido de visitante ante Central Norte

Ovación

Por Ovación

21 de enero 2026 · 17:13hs
Colón tiene nuevo día para visitar a Central Norte en la 2ª fecha

Prensa Colón

Colón comienza a ordenar su calendario y ya tiene confirmada la fecha y la hora d su primer compromiso como visitante en la Primera Nacional. Se conoció el cronograma de la 2ª fecha, que fue reprogramada y se disputará una semana más tarde de lo previsto, donde el Sabalero se medirá ante Central Norte, en Salta.

• LEER MÁS: Medrán ya prepara el segundo amistoso de Colón ante Paysandú FC con posibles cambios

Colón, con fecha y hora para la segunda fecha

El encuentro frente a Central Norte se jugará finalmente el domingo 22 de febrero, desde las 18, manteniéndose el horario original que estaba estipulado antes de la modificación del fixture. Será la primera salida de Colón en la temporada y una prueba importante por rival y escenario.

• LEER MÁS: La búsqueda del central zurdo en Colón, una tarea cada vez más compleja

La reprogramación general de la fecha obligó a ajustar planes, pero le permitió al cuerpo técnico y al plantel contar con más tiempo de preparación antes de afrontar un partido siempre exigente fuera de Santa Fe. En ese contexto, Colón empieza a reconstruir su hoja de ruta en este inicio de campeonato.

• LEER MÁS: Leonel Picco se va a Brasil y Colón celebra un sustancial rédito económico

Con el debut ya marcado ante Deportivo Madryn para el sábado 14 de febrero, a las 20, y la segunda estación confirmada, el Sabalero va completando el mapa de sus primeros pasos en la Primera Nacional, con el objetivo de sumar desde el arranque y consolidar una identidad competitiva en cada presentación.

Colón Central Norte Primera Nacional
Noticias relacionadas
tras un pobre paso por colon, nicolas fernandez se incorporo a deportivo maipu

Tras un pobre paso por Colón, Nicolás Fernández se incorporó a Deportivo Maipú

medran ya prepara el segundo amistoso de colon ante paysandu fc con posibles cambios

Medrán ya prepara el segundo amistoso de Colón ante Paysandú FC con posibles cambios

leonel picco se va a brasil y colon celebra un sustancial redito economico

Leonel Picco se va a Brasil y Colón celebra un sustancial rédito económico

colon pregunto y el hincha respondio: pier barrios fue la figura ante miramar misiones

Colón preguntó y el hincha respondió: Pier Barrios fue la figura ante Miramar Misiones

Lo último

Champions: Barcelona ganó en Praga y Bayern hizo pesar su localía en una jornada clave

Champions: Barcelona ganó en Praga y Bayern hizo pesar su localía en una jornada clave

Colón superó a una Selección de Paysandú en otro amistoso interno

Colón superó a una Selección de Paysandú en otro amistoso interno

Boca rearmó su búsqueda y apunta a sumar dos nombres en el mercado

Boca rearmó su búsqueda y apunta a sumar dos nombres en el mercado

Último Momento
Champions: Barcelona ganó en Praga y Bayern hizo pesar su localía en una jornada clave

Champions: Barcelona ganó en Praga y Bayern hizo pesar su localía en una jornada clave

Colón superó a una Selección de Paysandú en otro amistoso interno

Colón superó a una Selección de Paysandú en otro amistoso interno

Boca rearmó su búsqueda y apunta a sumar dos nombres en el mercado

Boca rearmó su búsqueda y apunta a sumar dos nombres en el mercado

Ugo Carabelli, confirmado en el cuadro principal del Rosario Challenger

Ugo Carabelli, confirmado en el cuadro principal del Rosario Challenger

Daniel Vila: Nunca existió lo de los 12 millones de dólares por Sebastián Villa

Daniel Vila: "Nunca existió lo de los 12 millones de dólares por Sebastián Villa"

Ovación
Colón tiene nuevo día para visitar a Central Norte en la 2ª fecha

Colón tiene nuevo día para visitar a Central Norte en la 2ª fecha

Matías Tagliamonte se despidió de Unión con un emotivo mensaje

Matías Tagliamonte se despidió de Unión con un emotivo mensaje

Leonel Picco se va a Brasil y Colón celebra un sustancial rédito económico

Leonel Picco se va a Brasil y Colón celebra un sustancial rédito económico

Alejandro Russo: Estoy viviendo en el predio de Colón 24/7 y veo un crecimiento en todo sentido

Alejandro Russo: "Estoy viviendo en el predio de Colón 24/7 y veo un crecimiento en todo sentido"

Colón preguntó y el hincha respondió: Pier Barrios fue la figura ante Miramar Misiones

Colón preguntó y el hincha respondió: Pier Barrios fue la figura ante Miramar Misiones

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"