Un defensor suizo será nacionalizado para jugar en Perú

El futbolista de 24 años integra el plantel del Cartagena de LaLiga SmartBank -segunda división española-, y ya había formado parte de las selecciones Sub 18, Sub 20 y Sub 21 de Suiza. Sin embargo, Jean Pierre Rhyner, que inició su carrera en equipos suizos y luego pasó al Cádiz de España, ahora tendrá su chance en Perú tras la baja del jugador de Boca Carlos Zambrano, que fue expulsado en el duelo ante Brasil.