Un ex Colón deja Platense por una venta y es baja frente a Unión

En la antesala del debut frente a Unión, Platense cerró una transferencia importante al exterior y no podrá contar con un mediocampista surgido en Colón.

A pocas horas del inicio del Torneo Apertura, Platense sufrió una baja sensible que impacta de lleno en su armado para el estreno ante Unión . Un futbolista con pasado en Colón fue transferido al exterior y no estará disponible, obligando al cuerpo técnico a reformular el mediocampo para el debut en Santa Fe.

En las últimas horas, el club de Vicente López llegó a un acuerdo para la venta de Leonel Picco al Club Remo de Belém , recientemente ascendido en Brasil. La operación se cerró por una cifra cercana a los 1.800.000 dólares , con la cesión de un porcentaje relevante de los derechos económicos y federativos.

Picco, de 27 años, tuvo pasos formativos y competitivos vinculados a Colón, y en Platense se transformó en una pieza estructural del mediocampo, aportando equilibrio, despliegue y lectura táctica. Su salida representa no solo un ingreso económico importante, sino también una pérdida futbolística de peso.

LEER MÁS: Cómo llega Platense para enfrentar a Unión en el inicio del torneo

Baja confirmada ante Unión

Producto de la transferencia y del viaje a Brasil para firmar contrato y realizar la revisión médica, el mediocampista no integrará la nómina que enfrentará a Unión este jueves en el estadio 15 de Abril. La ausencia está confirmada y no hay margen para reemplazos directos en ese rol.