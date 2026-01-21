A pocas horas del inicio del Torneo Apertura, Platense sufrió una baja sensible que impacta de lleno en su armado para el estreno ante Unión. Un futbolista con pasado en Colón fue transferido al exterior y no estará disponible, obligando al cuerpo técnico a reformular el mediocampo para el debut en Santa Fe.
Un ex Colón deja Platense por una venta y es baja frente a Unión
En la antesala del debut frente a Unión, Platense cerró una transferencia importante al exterior y no podrá contar con un mediocampista surgido en Colón.
Por Ovación
Transferencia al fútbol brasileño
En las últimas horas, el club de Vicente López llegó a un acuerdo para la venta de Leonel Picco al Club Remo de Belém, recientemente ascendido en Brasil. La operación se cerró por una cifra cercana a los 1.800.000 dólares, con la cesión de un porcentaje relevante de los derechos económicos y federativos.
Picco, de 27 años, tuvo pasos formativos y competitivos vinculados a Colón, y en Platense se transformó en una pieza estructural del mediocampo, aportando equilibrio, despliegue y lectura táctica. Su salida representa no solo un ingreso económico importante, sino también una pérdida futbolística de peso.
Baja confirmada ante Unión
Producto de la transferencia y del viaje a Brasil para firmar contrato y realizar la revisión médica, el mediocampista no integrará la nómina que enfrentará a Unión este jueves en el estadio 15 de Abril. La ausencia está confirmada y no hay margen para reemplazos directos en ese rol.