Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Un ex Colón deja Platense por una venta y es baja frente a Unión

En la antesala del debut frente a Unión, Platense cerró una transferencia importante al exterior y no podrá contar con un mediocampista surgido en Colón.

Ovación

Por Ovación

21 de enero 2026 · 12:53hs
Un ex Colón deja Platense por una venta y es baja frente a Unión

A pocas horas del inicio del Torneo Apertura, Platense sufrió una baja sensible que impacta de lleno en su armado para el estreno ante Unión. Un futbolista con pasado en Colón fue transferido al exterior y no estará disponible, obligando al cuerpo técnico a reformular el mediocampo para el debut en Santa Fe.

Transferencia al fútbol brasileño

En las últimas horas, el club de Vicente López llegó a un acuerdo para la venta de Leonel Picco al Club Remo de Belém, recientemente ascendido en Brasil. La operación se cerró por una cifra cercana a los 1.800.000 dólares, con la cesión de un porcentaje relevante de los derechos económicos y federativos.

Picco, de 27 años, tuvo pasos formativos y competitivos vinculados a Colón, y en Platense se transformó en una pieza estructural del mediocampo, aportando equilibrio, despliegue y lectura táctica. Su salida representa no solo un ingreso económico importante, sino también una pérdida futbolística de peso.

LEER MÁS: Cómo llega Platense para enfrentar a Unión en el inicio del torneo

Baja confirmada ante Unión

Producto de la transferencia y del viaje a Brasil para firmar contrato y realizar la revisión médica, el mediocampista no integrará la nómina que enfrentará a Unión este jueves en el estadio 15 de Abril. La ausencia está confirmada y no hay margen para reemplazos directos en ese rol.

Unión Colón Platense Santa Fe
Noticias relacionadas
union abre sus puertas al futuro y prueba jugadoras para todas sus categorias

Unión abre sus puertas al futuro y prueba jugadoras para todas sus categorías

¿casualidad o estrategia? union deja pistas y la nueva camiseta empieza a hablar

¿Casualidad o estrategia? Unión deja pistas y la nueva camiseta empieza a hablar

ratotti regreso a union, sumo sondeos y su futuro vuelve a estar en revision

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

union ya tiene arbitro para debutar en el apertura recibiendo a platense

Unión ya tiene árbitro para debutar en el Apertura recibiendo a Platense

Lo último

La búsqueda del central zurdo en Colón, una tarea cada vez más compleja

La búsqueda del central zurdo en Colón, una tarea cada vez más compleja

En Davos, Trump criticó el rumbo de Europa y aseguró: Ninguna nación puede proteger Groenlandia, salvo Estados Unidos

En Davos, Trump criticó el rumbo de Europa y aseguró: "Ninguna nación puede proteger Groenlandia, salvo Estados Unidos"

Milei en Davos: El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo

Milei en Davos: "El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo"

Último Momento
La búsqueda del central zurdo en Colón, una tarea cada vez más compleja

La búsqueda del central zurdo en Colón, una tarea cada vez más compleja

En Davos, Trump criticó el rumbo de Europa y aseguró: Ninguna nación puede proteger Groenlandia, salvo Estados Unidos

En Davos, Trump criticó el rumbo de Europa y aseguró: "Ninguna nación puede proteger Groenlandia, salvo Estados Unidos"

Milei en Davos: El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo

Milei en Davos: "El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo"

Todo lo que el hincha de Unión debe saber para el debut ante Platense en el 15 de Abril

Todo lo que el hincha de Unión debe saber para el debut ante Platense en el 15 de Abril

El femicida César Muga se quitó la vida en la cárcel de Coronda: se ahorcó en su celda

El femicida César Muga se quitó la vida en la cárcel de Coronda: se ahorcó en su celda

Ovación
Matías Tagliamonte se despidió de Unión con un emotivo mensaje

Matías Tagliamonte se despidió de Unión con un emotivo mensaje

Colón preguntó y el hincha respondió: Pier Barrios fue la figura ante Miramar Misiones

Colón preguntó y el hincha respondió: Pier Barrios fue la figura ante Miramar Misiones

¿Casualidad o estrategia? Unión deja pistas y la nueva camiseta empieza a hablar

¿Casualidad o estrategia? Unión deja pistas y la nueva camiseta empieza a hablar

Colón volvió a sonreír en el Roque Otrino y cortó una racha adversa ante Santa Paula

Colón volvió a sonreír en el Roque Otrino y cortó una racha adversa ante Santa Paula

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Ratotti regresó a Unión, sumó sondeos y su futuro vuelve a estar en revisión

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"