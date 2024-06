Un exjugador de Colón se dio un gusto en Fiat Competizione

"Hoy vine re concentrado, me la jugué y me salió bien. Venía llorando en la última vuelta como un señor porque para mí no es una boludez. Agradezco a los autos que me respetaron en la última vuelta", expresó victorioso Ariel Garcé.

"Se me hace complejo correr y lo hago como un hobby. Tenía miedo antes de salir, como me pasaba en el túnel antes de un clásico te agarra eso, necesitás un apoyo y te abrazás con un compañero. Acá es como en el boxeo, tenés que hacer todo bien vos solo", agregó el Chino.

Ariel Garcé, dedicado a la pasión de los fierros luego de su retiro del fútbol, celebró por primera vez en la categoría telonera del Súper TC2000.