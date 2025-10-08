Un grupo de campeones del Mundo de 1986 fue a visitar a Carlos Bilardo

Se trata de Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Sergio Batista y Ricardo Giusti quienes compartieron un momento con Carlos Bilardo.

Como ya lo han hecho en más de una ocasión, los campeones del Mundial de México 1986 Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Sergio Batista y Ricardo Giusti se reunieron para hacerle compañía a Carlos Salvador Bilardo, entrenador de aquel equipo.

Compartiendo una foto junto con quien fue su director técnico en las redes sociales, Ruggeri lo catalogó como su “maestro” y “el más grande de todos” afirmando que le genera una felicidad enorme “poder verlo tan bien”.

Bilardo, quien padece un deterioro cognitivo progresivo al ser diagnosticado con el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurológica causada por un aumento de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos, posó entre los jugadores con una pequeña sonrisa.

En sus mejores años, Carlos Salvador Bilardo nunca dejó de defender y poner el cuerpo por todos y cada uno de los jugadores de la Selección argentina que dirigió, durante su paso de ocho años, y con el pasar del tiempo sus futbolistas tampoco lo abandonaron a él.

Cuidado dentro de su casa por sus familiares, llevando años alejado de la prensa y del fútbol debido a su enfermedad neurológica, son varias las visitas que el “Narigón” ha recibido de parte de los eternos campeones de 1986.

En esta ocasión, quienes acudieron a su hogar fueron el exdefensor Oscar Ruggeri, los exmediocampista Ricardo Giusti y Sergio Batista, y Jorge Burruchaga, quien se desempeñaba como atacante y convirtió el último gol argentino en aquella final del Mundo, ante Alemania Federal.

Los cinco campeones hicieron uso de sus redes sociales para mostrarse junto al ídolo del seleccionado y de Estudiantes de La Plata.

Ruggeri fue agradecido por la educación que les brindó “especialmente afuera de la cancha”, además de lo que “hizo por cada uno” de ellos y Giusti agradecían la “sabiduría y pasión” transmitida. Además, los cinco exjugadores utilizaron la palabra “maestro” dentro de sus mensajes, dejando en claro que Bilardo fue mucho más que un entrenador para ellos.

