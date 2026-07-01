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Unión busca liberarse de contratos altos y también fueron apartados Solari y Fragapane

Augusto Solari y Franco Fragapane no serán tenidos en cuenta y, mientras se resuelven sus salidas, trabajarán apartados en Unión

Ovación

Por Ovación

1 de julio 2026 · 17:08hs
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Unión busca liberarse de contratos altos y también fueron apartados Solari y Fragapane

Prensa Unión
Unión busca liberarse de contratos altos y también fueron apartados Solari y Fragapane

Prensa Unión

Mientras la dirigencia intenta apagar los incendios económicos, Leonardo Madelón avanza con el rearmado del plantel de Unión. En las últimas horas, Augusto Solari y Franco Fragapane dejaron de entrenar junto al grupo principal, luego de que fueran notificados que no serán considerados.

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Hasta que encuentren un nuevo destino o acuerden su desvinculación, trabajarán aparte del plantel. No son los únicos. Días atrás, Enzo Roldán y Franco Ratotti ya habían corrido la misma suerte y fueron destinados a la reserva, también fuera de los planes del cuerpo técnico.

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Este movimiento se da en un momento especialmente delicado para Unión. La pretemporada quedó envuelta en un clima de incertidumbre después de que los jugadores decidieran frenar los entrenamientos en doble turno como forma de reclamar el pago de salarios adeudados.

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Fragapane y Solari, sin lugar en Unión

A ese escenario se le sumó el embargo impulsado por Atlético Tucumán por cuotas vencidas del pase de Marcelo Estigarribia, una consecuencia directa del complicado presente financiero que atraviesa la institución. La demora en el ingreso del dinero que Racing debe abonar por Juan Nardoni terminó profundizando ese desequilibrio, aunque en el club esperan empezar a encontrar alivio con el primer desembolso correspondiente a la transferencia de Rafael Profini.

Así, entre conflictos económicos y decisiones deportivas, Unión transita una pretemporada cargada de frentes abiertos, con Madelón definiendo quiénes seguirán en el plantel y quiénes deberán buscar continuidad lejos de Santa Fe. Por eso no sorprenden los casos de Fragapane y Solari, ya que tuvieron escasa participación en el semestre y no fueron solución.

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Lo relevante es que tienen importantes contratos por lo que, para oxigenar, es importante liberarlos. Pero claro, el gasto para rescindir también hay que hacerlo

Unión Augusto Solari Franco Fragapane
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