Unión se prepara para recibir a Oberá TC en busca de estirar el invicto en la Liga Nacional

Unión recibirá el próximo 31 de enero a Oberá TC con el fin de estirar seguir con la buena racha desde la llegada de Ariel Rearte en la Liga Nacional

Unión ya dio vuelta la página y arrancó la semana con la cabeza puesta en un partido clave dentro de la continuidad de la Liga Nacional de Básquet. El Tatengue se prepara para recibir a Oberá TC , en un cruce que aparece como decisivo para ratificar el gran presente del equipo.

El elenco dirigido por Ariel Rearte cerrará el mes de enero el sábado 31, desde las 21, cuando salga al parquet del Ángel Malvicino para afrontar un duelo exigente ante el conjunto misionero, uno de los animadores del certamen. Será una prueba de carácter para un Unión que viene en franco ascenso.

El encuentro representa una oportunidad inmejorable: ganar el sexto partido consecutivo y estirar el invicto en este nuevo proceso, números que reflejan el impacto inmediato del cuerpo técnico y la solidez colectiva que el equipo viene mostrando fecha tras fecha.

En paralelo al trabajo deportivo, la agenda dirigencial también está activa. La comisión directiva tiene tiempo hasta el último día del mes para sumar un interno, en reemplazo de Ignacio Alessio, una ficha que el club busca cubrir para reforzar la rotación en la zona pintada de cara a lo que viene.

Así, Unión transita una semana intensa, con la ilusión intacta, el respaldo de su gente en casa y la expectativa de seguir construyendo un presente que invita a soñar en grande dentro de la Liga Nacional.

Lo que hay que saber para el partido Unión-Oberá TC