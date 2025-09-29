La estadística de Fascendini en Unión que lo hace cada vez más valioso

Tal como lo expuso UNO Santa Fe en las últimas horas en su análisis, el defensor Valentín Fascendini viene sobresaliendo en un aspecto clave en Unión

En un Clausura donde Unión se sustenta en la firmeza defensiva, Valentín Fascendini se destacó como la figura de la zaga. En el empate como visitante ante Banfield dejó en claro que ya no es una apuesta sino presente. Afianzado y ya siendo visto con chances de venta después de diciembre.

Fascendini, un muro en Unión

Para tomar referencia de esto, el zurdo se destacó por un aspecto en el partido pasado en el Florencio Sola: registró ocho despejes y no fue gambeteado en ningún momento. Un detallo para no pasar por alto, ya que refleja seguridad y concentración. Algo de esto fue adelantado ya en el análsis de UNO Santa Fe.

Su rendimiento despertó elogios en Leonardo Madelón, quien le dio la titularidad para el segundo semestre, desplazando a Claudio Corvalán, que era una fija cuando estaba Cristian González. Fascendini no desentona y aporta solidez a la dupla con Maizon Rodríguez, consolidándose como un pilar defensivo.

En Unión ya se analizan los pasos a seguir: la dirigencia estudia mejorarle el contrato para asegurarse su continuidad y blindarlo frente a posibles ofertas externas. Con 22 años, el defensor no solo brinda soluciones inmediatas en la defensa, sino que también proyecta un futuro promisorio dentro del club.

En un equipo que aspira a mantener protagonismo y estabilidad, Fascendini se perfila como un activo clave y una pieza que Unión quiere retener a toda costa.