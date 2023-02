Uvita Fernández, entre su amor por Unión y la condición de su hermano Brian

En charla con TyC Sports, le llegó al corazón a los hinchas de Unión: "Me gustaría tener revancha en San Lorenzo. Yo soy hincha de Unión y con el Cuervo son amigos. El cariño siempre estuvo de chico, me tocó vestir la camiseta y fue muy lindo".

Respecto a los problemas de público conocimiento de su hermano Brian Fernández, fue sincero: "Es muy complicado y delicado. Tratamos de apoyarlo siempre. No nos queda otra cosa que apoyarlo y darle consejos para bien. Siempre duele, nosotros tampoco nos podemos desenfocar. El tiene una vida complicada, mi familia y yo sufrimos por su enfermedad. Es muy duro, hay una parte mía a la que le duele lo que pasa. Brian era mi ídolo".

image.png Nicolás Fernández reconoció su amor por Unión y se refirió al problema de salud de su hermano Brian.

Asimismo, tiró: "Le está costando salir, aunque lo veo bien, contento y tranquilo. Es incertidumbre lo que le sucede. Uno no sabe lo que pasa del día a la noche. No sabe el potencial que tiene y el futuro que tendría. Hay muchas puertas que se le cierran, pero tiene tiempo para ponerle pausa a la enfermedad que tiene. Le toca sufrir a mi madre, a mis hermanos y a la familia suya. Hay gente que lo ha llevado a los mejores lugares y le costó".

"No llego a entender la lógica a lo que le pasa. Era de un momento a otro lo que le sucedía. Mucho no podíamos hacer. Siempre estas cosas las veíamos de lejos y no de cerca en un estado crítico. Nunca me tocó estar cuando le suceda, sí a mi mamá. Duele muchísimo", concluyó.