Video: la jugada de la polémica en el gol de Boca ante Talleres

El encuentro comenzó con Boca siendo más agresivo , decidido a tomar las riendas del partido. En los primeros minutos, el equipo de Diego Martínez generó peligro, pero sin embargo, la polémica no tardó en llegar, ya que a los 10 minutos, Brian Aguirre logró abrir el marcador para Boca en una jugada controversial , donde parecía que la pelota había salido del campo.

Sin VAR en la Copa Argentina, el tanto fue convalidado, y a pesar de las protestas de los jugadores de Talleres, Boca se puso 1-0.

Talleres no tardó en reaccionar, y a los 20 minutos empató el partido. Rubén Botta asistió a Federico Girotti, quien definió con precisión ante Leandro Brey para el 1-1.

A partir de ese momento, el encuentro se volvió más trabado y con pocas llegadas claras, aunque ambos equipos lucharon para desequilibrar el marcador.

En la segunda mitad, Boca intentó volver a tomar el control, pero Guido Herrera fue figura, evitando un gol de Exequiel Zeballos. Talleres también tuvo sus oportunidades, destacándose una jugada en la que Lucas Suárez no pudo definir bajo el arco. Sin embargo, el partido se fue diluyendo y ambos equipos parecieron conformarse con llevar la definición a los penales.

La tanda de penales fue un verdadero espectáculo. Ambos equipos se mostraron firmes en los primeros cinco disparos, pero Boca tuvo la oportunidad de sentenciar la serie cuando Leandro Brey le atajó el penal a Alejandro Martínez. Sin embargo, Pol Fernández falló su chance, dándole una vida extra a Talleres.

En el mata-mata, ambos equipos desperdiciaron oportunidades. Guido Herrera le atajó el penal a Cristian Medina, pero Kevin Mantilla falló el suyo para Talleres, y luego Franco Moyano también malogró su disparo tras el fallo de Aarón Anselmino.

Finalmente, la tanda llegó hasta los arqueros: Leandro Brey convirtió su penal con seguridad, mientras que Guido Herrera erró su tiro, cerrando la tanda en favor de Boca por 8-7.

Con esta victoria, el equipo de Diego Martínez, avanzó a los cuartos de final, donde se medirá contra Gimnasia y Esgrima La Plata.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1832565473277305174&partner=&hide_thread=false EL POLÉMICO GOL DE BOCA A TALLERES



Brian Aguirre aprovechó que Andrés Merlos no cobró que la pelota se había ido y marcó el 1-0 ante Talleres por la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/XXzBibXXfv — TyC Sports (@TyCSports) September 7, 2024

Kevin Mantilla hizo cuerpo y parecía acompañar la pelota hacía afuera pero el ex-Newell's punteó y mantuvo "viva" la jugada, pese que la pelota parecía dejar el terreno de juego mientras luchaba con el defensor. El delantero mantuvo su marcha, para sorpresa de un atónito Guido Herrera, y definió tras dejar en el camino al arquero y por entre las piernas de Lucas Suárez para adelantar al Xeneize en Mendoza.

Polémico gol Brian Aguirre Boca

Los jugadores de la T salieron disparados para reclamarle a Andrés Merlo y a su juez de línea pero el árbitro no dudó y sancionó el tanto del Xeneize. Las reiteraciones de la jugada demostraron que la queja estaba más que justificada, ya que efectivamente la pelota cruzó en su totalidad la línea de fondo y el gol no debió ser convalidado, pero como en la Copa Argentina no se usa el VAR pueden pasar errores groseros como este.

Fuente: NA