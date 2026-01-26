Villa Dora se recuperó y derrotó a Banco Provincia de La Plata

Por el segundo weekend de la Liga Argentina Femenina, en el Andrés Meynet, Villa Dora venció con claridad a Banco Provincia de La Plata en sets corridos.

Se cerró el segundo weekend de la Liga Argentina Femenina que organiza la FeVA y Villa Dora lo cerró con un triunfo en sets corridos frente a Banco Provincia de La Plata, y se recuperó de la derrota sufrida el sábado por la noche frente a San Lorenzo de Almagro. También se registraron las victorias de San Isidro en San Francisco, Sonder en Rosario y Bell en Córdoba. En Núñez fue un partidazo, ya que Estudiantes venía abajo 2 a 0, dio el batacazo y le ganó a River Plate en el tie break.

En el estadio Andrés Meynet de barrio Sargento Cabral, Villa Dora se recuperó de la caída sufrida ante San Lorenzo en el tie break y festejó en sets corridos frente a Banco Provincia de La Plata. El cuadro conducido por Eduardo Rodríguez se impuso a las platenses con parciales de 25-12, 25-18 y 26-24, bajo el arbitraje de Daniel Vildoza y Sebastián Cagiao.

Recordemos que Villa Dora había perdido frente a San Lorenzo en un duro e intenso cotejo, el sábado por la noche, en el tie break, por 3 a 2, y con parciales de 25-21, 27-29, 19-25, 25-20 y 5-15. Es decir que logró recuperarse de una derrota sufrida ante uno de los mejores de la competición y lo hizo de manera clara ante las platenses en la capital santafesina.

En una noche calurosa y ante un buen marco de público, la localía fue clave, y terminó inclinando la balanza a favor de la escuadra anfitriona. Desde el primer set, las santafesinas demostraron ser superiores, llevándose el chico a partir de haber jugado muy bien, siendo eficiente en la recepción y en el ataque, lo que le permitió imponerse por 25 a 11.

En el segundo set la cosa no varió demasiado, ya que las conducidas por el sunchalense Eduardo Rodríguez volvieron a mostrar cualidades, con actuaciones individuales para destacar como Emma Oldani, que fue clave en la definición, y el aporte de Pilar Cina. Fue 25 a 18, pero con tranquilidad y sin tener que sufrir demasiado.

image Las Doras se impusieron a las platenses por 3 a 0, y se recuperaron de la derrota frente a San Lorenzo. Gentileza Vale Perri

En el tercer chico, las chicas dueñas de casa arrancaron un poco desconcentradas, por lo que tuvieron que remontar un marcador adverso. Lograron corregir los errores y recuperar la concentración para dejar el marcador 17 a 17. Las Doras lograron darlo vuelta, a partir de un buen rendimiento de Espeche, Etcheverry y la capitana Suligoy, y se terminó imponiendo ajustadamente por 26 a 24, pero ganando el partido.

Villa Dora volverá a jugar en el cuarto weekend, en condición de local, el jueves 5 de febrero, se medirán con Bahiense del Norte, equipo de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, mientras que el viernes 6 de febrero, en el estadio Andrés Meynet, recibirá San Isidro de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba.

Más detalles de la competencia femenina

En el estadio Multideportivo de Caballito, Sonder de Rosario se impuso a Ferro Carril Oeste por 3 a 0, y en el Tito Proietti, Bell de Bell Ville doblegó por 3 a 1 a Bahiense del Norte. En la ciudad de San Francisco, San Isidro derrotó a San Lorenzo por 3 a 0, y en Núñez, Estudiantes de La Plata derrotó a River Plate por 3 a 2. Además, en el estadio Ana Petracca, Vélez Sarsfield doblegó a Náutico Avellaneda de Rosario por 3 a 1.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Sonder 11, Villa Dora 10; Boca Juniors, Bell de Bell Ville y San Isidro de San Francisco 9; Instituto de Córdoba, San Lorenzo y Gimnasia y Esgrima de La Plata 6; Ferro Carril Oeste, Bahiense del Norte y Náutico Avellaneda 4; Vélez Sarsfield 3, Estudiantes de La Plata 2, River Plate 1 y Banco Provincia de La Plata 0.

Síntesis: Villa Dora 3-Banco Provincia LP 0

Villa Dora: Julieta Ruelli, Karina Suligoy (c), Valentina Ruhl, Carla Focco, Emma Oldani, Micol Etcheverry, Lara Espeche, Narela Olocco, Pilar Cina, Paulina Pasero, Julia Paulini, Paloma Lopes, Eugenia Martínez y Catalina Turina. DT: Eduardo Rodríguez.

Banco Provincia LP: Emilia Bocca, Julieta Herrera (c), Camila Esquibela, Sabrina Odonel, Valentina Basile, Zoe Puchul, Micaela Alderete, Sherry Moreno, Camila Heim, Valentina Corinaldesi, Sabrina Molina, Micaela Mamonde, Camila Ravagnan y Dolores Noya. DT: José Luis Rifourcat.

Cancha: estadio Andrés Meynet (VD)

Árbitros: Daniel Vildoza y Sebastián Cagiao