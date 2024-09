Apresaron a ocho miembros de una banda delictiva que atentaba contra personas y propiedades privadas

Este miércoles por la mañana, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI), ejecutaron siete allanamientos en los que fueron aprehendidos los principales investigados de conformar una banda delictiva por un cúmulo de ilícitos contra las personas y contra la propiedad, en distintos hechos que sucedieron entre los primeros días de agosto y mediados de septiembre. Los aprehendidos fueron identificados como C. E.; C. S.; B. C.; I. L.; E. Y.; C. M. A. y B. H. B. , los delitos investigados son los de tentativa de homicidio en ocasión de robo, robo calificado, lesiones dolosas, abuso de arma, robo y encubrimiento.