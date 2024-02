Apuñalaron en la cara a un repartidor para robarle la bicicleta en el centro santafesino

El repartidor empezó a sentir que sangraba, se asustó y salió en su bicicleta hacia el Cullen, donde fue atendido. Allí, le hicieron 12 puntos por las heridas. Además de la cara, recibió varios puntazos en los brazos y otras partes del cuerpo. “Estuve muy cerca, a milímetros de que me toque la aorta y la parte de la tráquea”, detalló el repartidor.

“Estoy con bastante dolor, la parte del cuello, la parte de adentro de la boca”, relató el hombre. Y detalló cómo se encuentra tras el hecho: “La verdad es que estoy bastante asustado, justamente ayer estaba pensando que espero que no me afecte mentalmente, si sigo trabajando, no asustarme en la calle”.

