Bº Chalet: una pelea de perros terminó a los tiros entre vecinos y a un hombre le rozó una bala en la cabeza

Como consecuencia un joven de 25 años resultó baleado , recibiendo un disparo en el tórax y otro que lo rozó en la cabeza. La víctima fue llevada inmediatamente al hospital Cullen en un vehículo particular y se encuentra bajo atención médica.

Disparos tras una pelea de perros

El joven baleado contó cómo se originó la pelea: “Vinieron de otro lado a tirar tiros nomás, por una pelea de perros. La ligué yo, que gracias a Dios la saqué barata”.

Según relató la víctima, es frecuente que tanto él como amigos permanecen algunas horas “tomando algo” y dialogando en la vía pública, una vez finalizados los partidos de Colón como local. Tal fue el caso de este sábado en que el sabalero perdió en su cancha frente a San Telmo.

La víctima manifestó no haber conocido desde antes a sus agresores. “Los llamó el dueño del otro perro. Porque el perro con el que se peleó era de mi amigo. Hoy en día, no hay que meterse”, lamentó sobre el desenlace que no fue fatal de milagro.