Barrio Barranquitas: brutal ataque criminal a balazos contra dos hermanos de 16 y 20 años

Denuncia

Las deflagraciones de los disparos de arma de fuego que se escucharon después de las 5 de la madrugada de este martes, pusieron en alerta a los vecinos que denunciaron el suceso a la central de emergencias 911. Llegaron al lugar policías de la Comisaría 6° y del Comando Radioeléctrico, y también un médico en una ambulancia del SIES 107, que asistió en primera instancia a ambas víctimas y luego los trasladaron con sirenas y con balizas encendidas hasta el hospital Cullen.

balazos barranquitas.jpg Balazos en barrio Barranquitas.

Asistencia sanitaria a los hermanos

En el hospital Cullen, los dos hermanos heridos a balazos fueron asistidos por los médicos de la Emergentología en el shockroom para pacientes en estado crítico. Respecto de la adolescente de 16 años, constataron que presentaba un impacto de bala en la zona torácica, la compensan y a partir de las 7 comenzaron a operar en el quirófano central. Con relación a su hermano de 20 años baleado, los médicos constataron que los impactos fueron en sus piernas, que no corre peligro de muerte, recibió curaciones y quedó internado en observación.

La madre de los heridos

La mujer fue informada sobre el ataque criminal del que fueron objeto sus hijos y fue hasta el hospital Cullen, donde dijo "me llamaron después de las cinco de la mañana, y me dijeron que mis dos hijos fueron asaltados en su casa por dos delincuentes que tienen salidas transitorias de la cárcel, y como mis hijos no quisieron darles sus teléfonos celulares, los balearon. Por lo menos los dos hermanos atacantes, ya están identificados, pero los meten adentro, y después los dejan en libertad".

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del ataque criminal y sus consecuencias a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y estos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó un informe sobre el estado de salud de los dos hermanos heridos. Respecto del lugar donde fue consumado el ataque, ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, los que comenzaron a ejecutarse a partir de las 6,30 de la mañana.