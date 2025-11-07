La defensa de Trigatti ya prepara el recurso de inconstitucionalidad: "Será la Corte la que deba resolver"

Tras la confirmación de la condena a 12 años de prisión por abuso sexual agravado, la defensa del docente Juan Francisco Trigatti anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

Luego de que la Cámara de Apelaciones en lo penal confirmara la condena a 12 años de prisión contra Juan Francisco Trigatti , docente del Jardín de Infantes Ceferino Namuncurá , la defensa del condenado informó que prepara un recurso de inconstitucionalidad que será presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia .

“ Vamos a empezar a elaborar el recurso de inconstitucionalidad. Tenemos diez días. Será la Corte la que deba resolver ”, señalaron desde la defensa de Trigatti tras conocerse el fallo que ratificó la sentencia por abuso sexual agravado y abuso sexual simple cometidos contra cinco alumnas del establecimiento educativo ubicado en la ciudad de Santa Fe.

Caso Trigatti: la Cámara confirmó la condena a 12 años de prisión para el docente por abuso sexual agravado

El recurso buscará que la Corte revise la resolución de la Cámara, que había revertido una absolución previa y encontró culpable al docente. Según explicó la defensa, el planteo cuestionará la valoración de la prueba y la constitucionalidad del proceso seguido durante el juicio.

Además, los abogados confirmaron que recusarán al juez Jorge Baclini, actual integrante de la Corte Suprema santafesina, por considerar que no debería intervenir en el expediente debido a su rol anterior como fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), cargo que ocupaba cuando se inició la investigación.

Abuso en el jardín Ceferino Namuncurá: las razones de la sentencia al docente santafesino

“Baclini no puede intervenir porque tuvo una participación institucional en los primeros pasos de la causa”, señalaron desde el entorno de la defensa.