Cuál es el estado de salud de la mujer baleada en Alto Verde en la madrugada del sábado

El director del hospital José María Cullen , doctor Bruno Moroni , brindó este domingo un parte médico actualizado sobre el estado de salud de la mujer de 30 años que fue baleada el sábado a la madrugada en la manzana 3 del barrio Alto Verde .

Según el informe oficial, la paciente ingresó al hospital con una herida de arma de fuego en la zona cervical y permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) . “Se encuentra lúcida, hemodinámicamente estable y respirando por sus propios medios , con control de la evolución neurológica a nivel de la lesión”, detalló Moroni.

El violento episodio ocurrido en la madrugada del sábado causó conmoción en la comunidad de Alto Verde, ya que además de la mujer herida, un niño de 10 años, hermano de la víctima, también recibió un disparo en una pierna. El menor fue trasladado al hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, donde se recupera favorablemente.

Las circunstancias del ataque son investigadas por la Policía y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que buscan determinar el origen de los disparos y las responsabilidades en el hecho ocurrido en Alto Verde.

