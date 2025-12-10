Uno Santa Fe | Policiales | Circunvalación Oeste

Circunvalación Oeste: perdió el control, volcó y terminó contra el cerco de una Casa Bomba

Se trata de un joven de 25 años. Él y su acompañante fueron asistidos por el SIES 107, pero no requirieron traslado.

10 de diciembre 2025 · 10:35hs
Vuelco en la Circunvalación Oeste

gentileza

Vuelco en la Circunvalación Oeste

Un violento vuelco en la Circunvalación Oeste dejó como saldo dos personas asistidas este miércoles por la madrugada, a la altura de la Casa Bomba Nº 6 en la ciudad. El siniestro vial ocurrió cuando el conductor de un Alfa Romeo negro perdió el control del vehículo y terminó impactando contra el cerco perimetral de la Estación de Bombeo.

De acuerdo al parte policial, el conductor, un joven de 25 años, declaró que se quedó dormido mientras circulaba por la traza oeste. Tras ese instante de distracción, intentó maniobrar para recuperar el control, pero terminó volcando de manera abrupta.

Tanto el conductor como su acompañante fueron asistidos por personal del SIES 107, pero ninguno de los dos necesitó ser trasladado a un centro de salud.

La causa fue caratulada como lesiones leves en accidente de tránsito, y las actuaciones quedaron en manos de las autoridades correspondientes.

Circunvalación Oeste casa bomba vuelco
Noticias relacionadas
Pleno centro. Una discusión de tránsito vehicular terminó de la peor manera sobre calle 25 de Mayo al 2200.

Aprehendieron a alto jefe policial por amenazar con su arma reglamentaria a un automovilista en una discusión de tránsito

Rosario. El ataque al indigente sucedió en Baigorria y Joaquín Suárez, debajo de un puente de avenida Circunvalación. 

Horror en Rosario: prendieron fuego a dos hermanos en situación de calle y uno quedó con el 80% del cuerpo quemado

Volcó un camión cisterna boliviano con nafta en la Ruta 34. Operativo de emergencia en el norte de Santa Fe

Volcó un camión cisterna boliviano con nafta en la Ruta 34: operativo de emergencia en el norte de Santa Fe

Detuvieron a un hombre de 78 años con una escopeta y 78 balas en Guadalupe Oeste

Tiros en Guadalupe Oeste: detuvieron a un hombre de 78 años con una escopeta y 78 balas

Lo último

Thiago Almada involucrado en una deuda millonaria de Botafogo

Thiago Almada involucrado en una deuda millonaria de Botafogo

Unión, en la zona más dura: un Apertura que exigirá máxima competitividad desde el arranque

Unión, en la zona más dura: un Apertura que exigirá máxima competitividad desde el arranque

El plan de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con el plantel

El plan de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con el plantel

Último Momento
Thiago Almada involucrado en una deuda millonaria de Botafogo

Thiago Almada involucrado en una deuda millonaria de Botafogo

Unión, en la zona más dura: un Apertura que exigirá máxima competitividad desde el arranque

Unión, en la zona más dura: un Apertura que exigirá máxima competitividad desde el arranque

El plan de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con el plantel

El plan de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con el plantel

José Alonso, a fondo: No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie

José Alonso, a fondo: "No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie"

Mató al pitbull de su vecina con una cuchilla y la dueña reaccionó atacando a la hija del agresor

Mató al pitbull de su vecina con una cuchilla y la dueña reaccionó atacando a la hija del agresor

Ovación
José Alonso, a fondo: No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie

José Alonso, a fondo: "No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie"

Desvaux: Si yo era presidente de Unión, Colotto iba a ser el director deportivo

Desvaux: "Si yo era presidente de Unión, Colotto iba a ser el director deportivo"

Trato hecho: Unión habría acordado la compra de Diego Armando Díaz

Trato hecho: Unión habría acordado la compra de Diego Armando Díaz

Vignatti, sobre la nueva era en Colón: Las expectativas son buenas

Vignatti, sobre la nueva era en Colón: "Las expectativas son buenas"

El camino de Unión empieza en Ezeiza: se arma la Copa Argentina 2026

El camino de Unión empieza en Ezeiza: se arma la Copa Argentina 2026

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles