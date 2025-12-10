Circunvalación Oeste: perdió el control, volcó y terminó contra el cerco de una Casa Bomba

Se trata de un joven de 25 años. Él y su acompañante fueron asistidos por el SIES 107, pero no requirieron traslado.

Un violento vuelco en la Circunvalación Oeste dejó como saldo dos personas asistidas este miércoles por la madrugada, a la altura de la Casa Bomba Nº 6 en la ciudad. El siniestro vial ocurrió cuando el conductor de un Alfa Romeo negro perdió el control del vehículo y terminó impactando contra el cerco perimetral de la Estación de Bombeo .

De acuerdo al parte policial , el conductor, un joven de 25 años, declaró que se quedó dormido mientras circulaba por la traza oeste. Tras ese instante de distracción, intentó maniobrar para recuperar el control, pero terminó volcando de manera abrupta.

Tanto el conductor como su acompañante fueron asistidos por personal del SIES 107, pero ninguno de los dos necesitó ser trasladado a un centro de salud.

La causa fue caratulada como lesiones leves en accidente de tránsito, y las actuaciones quedaron en manos de las autoridades correspondientes.