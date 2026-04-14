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Intentaron asesinar a un hombre a balazos en Alto Verde: lucha por su vida en el hospital Cullen

Sucedió en la tarde-noche del lunes. Recibió cuatro impactos de bala, fue operado y su estado es delicado

Juan Trento

Por Juan Trento

14 de abril 2026 · 08:13hs
Intentaron asesinar a un hombre a balazos en Alto Verde: lucha por su vida en el hospital Cullen

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Intentaron asesinar a un hombre a balazos en Alto Verde: lucha por su vida en el hospital Cullen

Este lunes, antes de las 19, en la manzana N° 10 del costero distrito de Alto Verde, un hombre fue atacado a balazos. Las detonaciones de arma de fuego pusieron en alerta a los vecinos, quienes denunciaron el suceso ante los operadores de la central de emergencias 911.

Minutos después arribaron oficiales de la Comisaría 24° de Alto Verde, que preservaron la zona hasta la llegada de una médica del SIES 107, quien revisó al herido y le constató múltiples impactos de bala. Tras brindarle la primera asistencia, fue trasladado en ambulancia, con sirenas y balizas encendidas, hacia el hospital Cullen.

Los policías de Orden Público, junto a efectivos de Cuerpos (Comando Radioeléctrico), mantuvieron la custodia del lugar hasta la llegada de los pesquisas de Homicidios y de los peritos criminalísticos de la Policía de Investigaciones (PDI).

El hombre herido fue identificado como Antonio Rubén Meriles, de 31 años.

Grave

El herido fue recibido por camilleros en la explanada del hospital Cullen y trasladado al shockroom para pacientes en estado crítico, donde fue evaluado por médicos emergentólogos. Allí constataron que presentaba cuatro impactos de bala: uno en el abdomen, otro en la pierna derecha, un tercero en el muslo de la pierna izquierda y el cuarto en la zona púbica, por lo que su estado era de extrema gravedad.

Los profesionales lograron estabilizarlo mediante asistencia respiratoria mecánica y transfusiones de sangre, y luego fue intervenido quirúrgicamente durante la noche en el quirófano central. Posteriormente, quedó internado en estado delicado en la unidad de terapia intensiva.

La investigación policial

Los efectivos que actuaron en el lugar, además de preservar la escena, realizaron una búsqueda de testigos entre los vecinos y verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas, con el objetivo de identificar a los agresores.

Con la llegada de los investigadores de Homicidios de la PDI, se profundizaron las tareas en torno a la tentativa de homicidio de la que fue víctima Meriles.

Peritajes criminalísticos

La novedad fue informada a las jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la PDI, ambas de la Policía de Santa Fe, que a su vez dieron intervención al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación.

El funcionario judicial ordenó la elaboración de un informe médico, la identificación de testigos, el secuestro de imágenes de cámaras de seguridad y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, tareas que fueron llevadas adelante por el área Científica de la PDI.

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