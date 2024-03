Detuvieron a un hombre en Rosario por las amenazas al periodista Nelson Castro

Previo a arribar a Rosario, Bullrich admitió la falta de recursos: "No tenemos autos, no tenemos helicópteros"

El fiscal Federico Rébola ordenó los operativos que ejecutó la Policía de Investigaciones (PDI) y ahora estará a cargo de guiar la investigación y las medidas de prueba para determinar si se trató del autor de los mensajes.

Nelson Castro y el equipo del canal TN fueron amenazados de muerte mientras estaban realizando la cobertura sobre la ola de violencia narco en Rosario. Los agresores les exigían que no se cubran los hechos criminales que conmocionaron a la ciudad en los últimos días.

Los mensajes intimidatorios los recibió a través de WhatsApp en su celular el periodista Sebastián Domenech, quien ya estaba trabajando desde el fin de semana en la ciudad.

“Decile que si llega a Seguí y Oroño lo sacamos a tiro. El que avisa no traiciona, que se vaya de Rosario, no los queremos acá” señalaba la amenaza que llegó al equipo. Además, amenazaron: “si no van a terminar como Cabezas”.

La reacción de Nelson Castro

El periodista, que se encuentra en Rosario cubriendo los hechos de violencia, relató frente a la cámara cómo vivieron el duro momento, cuando les llegó la amenaza. “Nos enteramos viniendo hacia acá, a través de lo que está contando Sebastián (Domenech). Hicimos esta parada y obviamente estamos impactados, por supuesto, porque claramente es una demostración de lo que está pasando aquí”, señaló Castro.

Y agregó: “Estamos experimentando de la misma manera que experimentan, viven, padecen, sufren los habitantes de Rosario”.

