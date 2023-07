https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCuSHIFkybu3%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABAIZBEvdTGgWbpR7oQPtZCmp2POBYt3EpxT3SZCRFYgmXwcuL1Of22jjAI97BdvMR8NQm6fGjI1AYaY98ZC1idZBozSgI1ycZCrZAPfgP8uFQYHJakDrpTY7NH2jOyGGlBMEOMQmrgEduR2kbZCOrBjFuzAvAZBl1DbzLYEdnwzdxDrd9UWw5qXxEZD View this post on Instagram A post shared by UNO Santa Fe (@unosantafe)

Por otra parte agregó que la víctima "le dijo que por favor no se lleve su celular, así que se lo dejó pero le pidió que se vaya a encerrar al baño mientra el se llevaba toda la plata de lo que era la recaudación del día. Ella estaba asustada, tratando de que no pase nada malo porque el hombre en todo momento la apuntó con el arma, pero esperó no escuchar nada para decidir salir del baño".

Por último remarcó que en los dos años que está abierto el negocio es la primera vez que sufren un hecho de robo. "Había mucha gente y vos no podés hacer nada, así que da mucha bronca", cerró.

• LEER MÁS: Destrozaron una pollería de Barranquitas para robar una balanza y $700: los atraparon