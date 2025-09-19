Uno Santa Fe | Policiales | San Javier

San Javier: detuvieron a un hombre acusado de amenazas y abuso de armas contra su expareja y el actual novio

Tras varias denuncias, la Fiscalía ordenó procedimientos simultáneos donde se secuestraron elementos probatorios y se aprehendió al sospechoso.

19 de septiembre 2025 · 09:43hs
San Javier: detuvieron a un hombre acusado de amenazas y abuso de armas contra su expareja y el actual novio

San Javier: detuvieron a un hombre acusado de amenazas y abuso de armas contra su expareja y el actual novio

Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) en San Javier terminó con la detención de un joven de 28 años, acusado de amenazar con un arma de fuego a su ex pareja y al actual novio de la mujer. El procedimiento se realizó tras una serie de denuncias por hostigamiento y violencia, que encendieron las alarmas de la Fiscalía de Flagrancia.

Las denuncias y la investigación

Durante la primera quincena de septiembre, la víctima y su nueva pareja denunciaron haber sido intimidados y amenazados con un arma de fuego por parte de D. M., ex pareja de la mujer. La PDI San Javier reunió testimonios clave y pruebas que confirmaron el hostigamiento reiterado y el riesgo latente de un ataque violento.

Con esos antecedentes, la Fiscalía ordenó dos allanamientos simultáneos para evitar un nuevo episodio de violencia. En los procedimientos se logró la aprehensión del principal investigado, así como el secuestro de elementos probatorios vinculados a las amenazas y al uso del arma de fuego.

Imputación y causa judicial

El fiscal en turno, Roberto Olcese, del Ministerio Público de la Acusación, dispuso que el detenido permanezca privado de su libertad, sea identificado formalmente y se le forme causa como presunto autor de los delitos de amenazas y abuso de armas.

