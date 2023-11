Hallaron sin vida a una mujer en el interior de una vivienda en barrio Barranquitas

La víctima tenía 44 años. No se registró violencia dentro de la vivienda de calle Gaboto 4800. La Fiscalía ordenó la necropsia del cadáver para constatar la causa del deceso.

Posteriormente arribaron a la vivienda los agentes del área Científica de la Agencia de Investigación Criminal AIC, que constataron que en el interior del inmueble no se observaron violencia en las cosas, y del diálogo de los oficiales con los vecinos de la zona, supieron que la mujer no registraba problemas de convivencia pero sí que sufría de enfermedades hipertensión y coronarios.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del hallazgo de la mujer fallecido, los exámenes médicos posteriores y los peritajes criminalísticos a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó la realización de los peritajes criminalísticos, el secuestro de imágenes de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, como también la identificación de testigos.

Qué dijo su vecina

Mariela vive enfrente de la casa donde hallaron el cuerpo sin vida de la mujer y le contó al Móvil de UNO 106.3 lo ocurrido. "Yo la llame tipo 20.30 o 21 para que venga a comer, ya que en su casa no tienen cocina y como no contestaba le dije a mi nieto que se cruce, pero como estaba oscuro no quería entrar a la cas así que finalmente fue una de mis hijas"

"Entró y con la linterna del celular alumbró el lugar y la encontró en el piso", agregó. A la mujer, quien vivía sola en la vivienda la hbían visto por última vez el domingo a las 10 de la mañana cuando había regresado luego de ir a votar.

"Tenia problemas de presión y del corazón", agregó la vecina sobre la víctima.

