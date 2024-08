Intento de robo en barrio Guadalupe: les apuntó con un arma mientras buscaban entrar el auto a su casa

robguadalupe2

Debido a que el vehículo se encontraba con el frente mirando hacia la calle, y que la mujer había colocado el cambio en primera, las víctimas lograron escapar. Las cámaras de seguridad captaron cómo el delincuente escapó en dirección a Juan Larrea.

En declaraciones posteriores, la víctima aseguró haber visto "un destello" pero aclaró no estar segura de que el disparo haya salido, puesto que tanto ella como su hija se encontraban a salvo y el auto no recibió daños.

Luego de escapar, Claudia dio una vuelta a la manzana y se encontró con un vehículo de la policía que se encontraba patrullando en el barrio. La mujer logró frenarlo, contarle lo sucedido y mostrarle la filmación.

La víctima había sufrido un intento de robo similar en el pasado

La mujer contó que es la segunda vez que intentan asaltarla con el mismo modus operandi. El suceso anterior ocurrió en el mismo domicilio, alrededor de las 6 de la mañana, cuando dos sujetos se acercaron a su vehículo mientras salía del garaje, en aquel entonces logró escapar de la misma manera: acelerando.

"Desde ese día me preparo, me subo al auto, tengo la cámara en el celular, así que abro el celular y miro en la cámara que en la vereda no haya nadie. Después trabo las puertas, pongo primera y recién ahí abro el portón", explicó Claudia.

