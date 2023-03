Fuentes judiciales confirmaron que los investigadores trabajaron bajo las órdenes del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak y de los fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) Diego Iglesias y de Cecilia Incardona. La maniobra de rescate de Alvarado ya había sido intentada el viernes de la semana pasada, pero fue descubierta por los investigadores policiales que frustraron la maniobra.

Un testigo de identidad reservada reveló el plan de Alvarado. Contó que contaba con un helicóptero ploteado de color negro que partiría desde un campo ubicado en Gualeguaychú, Entre Ríos, y hasta dio las coordenadas del lugar. Efectivos de la Policía Federal fueron al campo, dieron con la aeronave que tenía la matrícula copiada de otra en actividad y constataron que lo que decía el informante era real.

Con orden judicial se intervinieron los celulares de los involucrados en la maniobra. Las charlas vía WhatsApp con Alvarado -que usaba una foto de perfil con la cara de Al Capone- con el piloto del helicóptero, apodado "Lobo", resultaron reveladoras y revelaron que Alvarado tenía bien claro cómo quería que se llevara adelante la operación y que había hecho una investigación exhaustiva para trazar el plan.

Una charla del 4 de marzo muestra con la tranquilidad con que Alvarado y Lobo discuten los detales del plan de evasión:

“Lobo”: Esta semana vamos a laburar al detalle, sabés...

Alvarado: Sí, sí. ¿Querés que hagamos la red? Bien hecha, bien atada.

“Lobo”: A mí me gustaría saber si aerodinámicamente no es perjudicial para nada, sería mucho mejor para la operación, pero de última. Lo estuvimos viendo ahí con el “Gringuito”, de bajar sin las puertas atrás y en los patines, ustedes suben, pegan el salto y se ve como que es viable también la operación, pero bueno, déjame que investigo un poquito lo de la red, más que nada por el tema aerodinámico.

“Gringuito” no es más que Gianluca Orpianessi, quien fue detenido este jueves en la vía pública en Gualeguaychú. De los chats, se supo que Alvarado había estudiado en YouTube los movimientos el helicóptero Robinson 44 Raven: vio varios videos de despegues y aterrizajes de la aeronave, que después le mandó a Lobo. Hablaron incluso de cómo podría encaramarse en la máquina, con “una red atada a los patines”, desde el patio del penal.

“Para mí va a ser lo mejor y en la aerodinámica no afecta porque va ser tipo red de arco. Con sogas más gruesas”, detalló Alvarado. Tanta confianza tenían en el éxito del plan que en un momento dado, Lobo le aconseja a Alvarado comprar “dos GoPro”, para grabar la fuga. No contaban con que uno de los implicados los iba a traicionar y la evasión finalmente se vería frustrada-

“Lobo, miro videos y no se van ni a rescatar. Va a ser tan rápido, que no le vamos a dar tiempo a nada, tenés que encarar directo como te marqué yo”, le dijo Alvarado. Así, establecieron un tiempo de aterrizaje: “Máximo, 20 segundos”. El chat muestra también que el narco rosarino tenían la costumbre de borrar sus conversaciones, una medida preventiva que su interlocutor no tuvo.

