Los vecinos de un carpintero apresaron y golpearon a un ladrón que entró a robar al taller

"Hay que apostar a la educación"

El propietario de la carpintería dijo a UNO Santa Fe: "Este es el robo número 13 en los últimos tiempos. Me vienen robando todas las herramientas. Este año en enero, me robaron todo, y tuve que invertir el dinero de las vacaciones familiares para poder seguir trabajando. Estos delincuentes vienen drogados. Creo que estos pibes deberían estar escolarizados. Hay que apostar a la educación, sino esta sociedad no va a salir de estos problemas".

Delito imputado

Informaron la novedad sobre el resultado del procedimiento de arresto civil y posterior aprehensión del ladrón sorprendido y castigado en la carpintería a la jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y estos hicieron lo propio con el fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó que el muchacho siga privado de su libertad, que sea identificado y que se le forme causa como presunto autor del delito de robo. A su vez, la fiscalía ordenó un informe médico sobre el estado corporal del ladrón golpeado.

• LEER MÁS: "Ayuda, ayuda", el desesperado pedido de una mujer atacada por una banda de motochorros en Bº Sargento Cabral