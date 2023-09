intento robo moto parque federal.jpg La víctima impidió en lucha cuerpo a cuerpo con los delincuentes UNO Santa Fe

Walter, la víctima, habló con la prensa y relató lo sucedido: "Cuando regresaba a mi casa en el Parque Federal me encontré con tres personas que se me acercaron cuando me disponía a entrar con la moto. Uno de ellos bajó y me la quiso arrebatar y mi reacción fue de agarralo por detrás y comenzó así un forcejeo. En un momento los tres se tiraron arriba mío, y sinceramente no sé de dónde saqué tanta fuerza para hacerles frente para que no me roben la moto".