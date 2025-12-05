Tentativa de femicidio en Alto Verde: cayó el sospechoso del voraz incendio de una vivienda

Tras tareas de inteligencia, agentes de la PDI atraparon al principal acusado del ataque incendiario ocurrido en Alto Verde, que terminó con una mujer internada en el Cullen.

El hombre fue detenido como autor de un intento de femicidio en Alto Verde

El jueves, después de las 18, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I detuvieron a un hombre de 57 años en barrio Alto Verde . La aprehensión se dio en el marco de una investigación por el delito de tentativa de femicidio ocurrido días atrás en la ciudad de Santa Fe y que continúa bajo análisis policial y judicial.

El caso se inició el 30 de noviembre , cuando una mujer ingresó al Hospital Cullen con quemaduras producto de un incendio en su vivienda de Alto Verde. Vecinos alertaron a la central de emergencias 911 y aportaron testimonios que dieron cuenta de una relación violenta entre la víctima y su expareja .

Los pesquisas de la PDI recolectaron información y determinaron que el principal sospechoso sería G. J. T., quien habría protagonizado un atentado criminal que derivó en el voraz incendio dentro del domicilio de la mujer.

Con datos aportados por vecinos y otras personas, la fiscal Jorgelina Moserferro ordenó la localización inmediata del sospechoso. Tras tareas de inteligencia y seguimiento, los efectivos de la Policía de Investigaciones lograron ubicarlo y concretar la detención en Alto Verde.

Imputación y continuidad de la causa

La novedad fue informada a la Jefatura de la PDI y luego a la fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que dispuso que el detenido continúe privado de su libertad, sea identificado formalmente y quede imputado como presunto autor del delito de tentativa de femicidio. La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas procesales en las próximas horas.

• LEER MÁS: Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego