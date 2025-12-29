Uno Santa Fe | Policiales | Jeremías Monzón

"No entendemos por qué hicieron esto, pedimos la máxima condena": el desgarrador relato de la tía de Jeremías Monzón

Virginia, tía del adolescente asesinado, habló del impacto devastador del crimen, del miedo que atraviesa a la familia. La Justicia investiga el caso como homicidio calificado y mantiene detenida a una adolescente de 16 años.

29 de diciembre 2025 · 18:38hs
No entendemos por qué hicieron esto

"No entendemos por qué hicieron esto, pedimos la máxima condena": el desgarrador relato de la tía de Jeremías Monzón

El crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años hallado asesinado en un inmueble abandonado del barrio Chalet de Santa Fe, sigue generando conmoción y un profundo impacto en su entorno familiar.

Mientras la causa avanza en el ámbito judicial y fue caratulada como homicidio calificado, la familia atraviesa el duelo con dolor, miedo y un fuerte reclamo de justicia.

En ese contexto, Virginia, tía de Jeremías, expresó el desconcierto y la angustia que atraviesan desde el hallazgo del cuerpo.

Hay preguntas que nos hacemos nosotros, las que todavía no tienen respuesta y que son materia de investigación. Esto que estamos atravesando no se lo deseamos absolutamente a nadie”, sostuvo.

“No entendemos cómo esto pudo pasar”

Virginia describió a Jeremías como “un chico bueno, rodeado de amigos, muy querido”, y remarcó la imposibilidad de comprender lo que ocurrió con su sobrino.

No lo entendemos. Elaboramos miles de hipótesis, pero no entendemos cómo esto pudo pasar ni por qué hicieron esto”, dijo.

El relato se vuelve aún más crudo cuando recuerda el momento más doloroso para la familia. “Fue horrible tener que ir a reconocer un cuerpo que estaba en descomposición, que no se podía reconocer”, expresó entre lágrimas.

No le deseo a ninguna madre tener que pasar por esto: no saber dónde está su hijo y después enterarse de este resultado”.

“Hoy tenemos miedo de que esta gente quede libre"

En declaraciones al Canal Todo Noticias, Viginia señaló que la familia convive con el temor. “Hoy tenemos miedo de que esta gente quede libre y de que nos puedan hacer daño a nosotros, a mi hermana, a mis padres. No queremos que queden sueltos. Si pudieron hacerle lo que le hicieron a Jere, con este ensañamiento, con esta alevosía y esta crueldad, es gente peligrosa”.

Informó que la familia se constituyó como querellante en la causa y reclama la pena máxima: “Pedimos la máxima condena. Sabemos que nada nos va a devolver a Jere, pero esta gente no puede quedar impune”.

Cabe recordar que por el hecho fueron imputados dos menores, una joven de 16 (quien habría sido pareja de Jeremias) y otro menor de 14.

Consultada sobre la adolescente de 16 años que permanece detenida en el marco de la investigación, Virginia aclaró que el vínculo con Jeremías era reciente.

Estaban conociéndose hace muy poco, se conocían de la escuela. Era todo muy reciente, no tenían un vínculo de larga data”, explicó.

Ante la posibilidad de que el crimen haya sido una emboscada, sostuvo: “Es posible, no podemos descartar nada. Todo eso lo están trabajando los abogados y el fiscal. Es materia de investigación”.

Quedó una familia destruida. Una madre que no sabe cómo sostenerse de pie, abuelos devastados, volver a tu casa sabiendo que tu hijo no va a volver. Cada día es más doloroso”, finalizó.

La investigación judicial

Según lo resuelto por la Justicia santafesina, la adolescente imputada continuará privada de la libertad en un centro especializado para menores, mientras avanza la causa que fue caratulada como homicidio calificado. El fiscal indicó que habrían participado al menos tres personas, dos de ellas menores de edad, y que existe un menor de 14 años no punible involucrado en el hecho.

La investigación analiza múltiples pruebas, entre ellas dispositivos electrónicos, imágenes y testimonios, aunque desde la Fiscalía se remarcó la necesidad de extremar cuidados por tratarse de personas menores de edad.

Crimen de Jeremías Monzón: las claves del nuevo sistema penal juvenil que marcarán el futuro de los implicados

Crimen de Jeremías Monzón: las claves del nuevo sistema penal juvenil que marcarán el futuro de los implicados

Radiografía del peligro vial en Santa Fe: 7 de cada 10 motociclistas en la ciudad no usan casco

Radiografía del peligro vial en Santa Fe: 7 de cada 10 motociclistas en la ciudad no usan casco

