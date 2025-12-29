Uno Santa Fe | Judiciales | Jeremías Monzón

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Lo confirmó el fiscal Francisco Cecchini tras la audiencia imputativa. Hay tres personas involucradas en el crimen y la joven seguirá en un centro de menores

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

29 de diciembre 2025 · 13:07hs
Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

José Busiemi
El crimen de Jeremías Monzón fue caratulado como homicidio calificado

El crimen de Jeremías Monzón fue caratulado como homicidio calificado

Este lunes se desarrolló la audiencia imputativa en la causa que investiga el crimen de Jeremías Monzón, el adolescente asesinado en la ciudad de Santa Fe. Como novedad judicial, el juez Sergio Carraro resolvió que la joven de 16 años, identificada como M. A., continúe privada de la libertad en un centro de alojamiento especializado para menores.

La joven había llegado a la audiencia detenida, y la Fiscalía solicitó la aplicación de una medida de encierro, equivalente en el régimen penal juvenil a la prisión preventiva de los adultos.

Homicidio calificado: la figura legal del caso

El fiscal Francisco Cecchini brindó precisiones determinantes sobre el encuadre jurídico de la causa y confirmó la gravedad de la imputación.

“La calificación es homicidio calificado por haber sido cometido por el concurso premeditado de dos o más personas, por ensañamiento y por alevosía”, explicó. Se trata de una de las figuras penales más severas previstas por el Código Penal.

FISCAL
Investigaci&oacute;n. El fiscal Francisco Cecchini brind&oacute; precisiones determinantes sobre el encuadre jur&iacute;dico de la causa.

Investigación. El fiscal Francisco Cecchini brindó precisiones determinantes sobre el encuadre jurídico de la causa.

Al menos tres personas involucradas

Cecchini indicó que la investigación permitió establecer que habrían participado tres personas en el crimen. “Dos de ellas tenemos la certeza de que son menores de edad. Sobre una tercera persona estamos trabajando intensamente y estamos muy cerca de poder individualizarla”, señaló.

En la audiencia también quedó formalmente involucrado un menor de 14 años, quien por su edad es considerado no punible conforme a la legislación vigente.

“Se le dio conocimiento del hecho, estuvieron presentes los representantes del área de Niñez y se dio intervención conforme lo establece la ley”, detalló el fiscal.

Por qué la adolescente seguirá detenida

La adolescente de 16 años permanecerá alojada en un centro especializado dentro de la provincia. “Solicitamos una medida de encierro que, en el proceso penal juvenil, equivale a una prisión preventiva. Requiere evidencia fuerte y entendemos que existen elementos suficientes para sostenerla”, sostuvo Cecchini.

Una investigación con reglas especiales

El fiscal subrayó que, por tratarse de menores, el proceso exige una cautela extrema. “Estas causas nos obligan a ser muy cuidadosos, no solo por la eficacia de la investigación, sino por la integridad de la víctima, su familia y los propios menores involucrados”, remarcó.

Además explicó que la pena en el régimen juvenil se define en dos instancias: primero el juicio de responsabilidad y luego el juicio de cesura, donde se determina la necesidad y modalidad de la sanción.

Jeremías Monzón crimen joven Homicidio calificado Santa Fe
Noticias relacionadas
El lugar en donde fue hallado el cuerpo sin vida

El brutal crimen de Jeremías Monzón: diez claves de un caso que tiene a tres menores detenidos

es posible que existan imagenes filmadas sobre la consumacion del asesinato de jeremias monzon

Es posible que existan imágenes filmadas sobre la consumación del asesinato de Jeremías Monzón

Crimen de Jeremías Monzón: detuvieron a tres menores, entre ellos una joven de 16 años con la que mantenía una relación

Crimen de Jeremías Monzón: detuvieron a tres menores, entre ellos la joven de 16 años con la que mantenía una relación

Agentes de la PDI junto a forenses retiran el cuerpo del adolescente Jeremías Monzón. El crimen se habría consumado el 18 de diciembre.

El crimen de Jeremías Monzón: fotos, filmaciones y redes sociales en el trasfondo del bestial ataque asesino

Lo último

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Último Momento
Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Crimen de Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años seguirá detenida tras la audiencia imputativa

Crimen de Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años seguirá detenida tras la audiencia imputativa

La Liga Nacional le baja el telón al 2025 con una triple y atractiva propuesta

La Liga Nacional le baja el telón al 2025 con una triple y atractiva propuesta

Ovación
Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Desvaux cuestionó el balance de Unión y advirtió por un momento institucional muy peligroso

Desvaux cuestionó el balance de Unión y advirtió por "un momento institucional muy peligroso"

Colón anunció una reducción en la cuota societaria y ratificó su compromiso social

Colón anunció una reducción en la cuota societaria y ratificó su compromiso social

Horas decisivas para el regreso de Santiago Zurbriggen para ser director deportivo de Unión

Horas decisivas para el regreso de Santiago Zurbriggen para ser director deportivo de Unión

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"