Policía baleado en Rosario: el fiscal confirmó que le dispararon más de diez veces

El fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, dio precisiones sobre lo ocurrido en Benegas y Ambrosseti, en Rosario, donde este viernes por la mañana desconocidos dispararon más de diez veces contra un policía. El subinspector Andrés Farías, de 41 años, se encuentra por estas horas internado en el Heca, en estado gravísimo. “De las primeras actuaciones, surge que no hubo intercambio de disparos. Fue un ataque directo , tal vez con dos armas de fuego”, subrayó el representante del Ministerio Público de la Acusación.

Todo indica que Farías iba en el lugar del acompañante en el utilitario, que era manejado por un representante de la empresa de golosinas. Algunas versiones sostienen que se trataba del tesorero de la distribuidora. Esta mañana, el secretario de Seguridad de Santa Fe, Omar Pereira, confirmó que el policía herido vestía uniforme al momento en que estaba cumpliendo con ese servicio adicional.

policia baleado custodio.jpg El auto que usaron los delincuentes que balearon al policía apareció abandonado a pocas cuadras del lugar donde se produjo el hecho Foto: Virginia Benedetto / La Capital

A su vez, el fiscal Morla señaló que “una de las hipótesis que está siguiendo en estos primeros pasos de la investigación se centra en que el policía y el representante de la empresa hayan sido seguidos” desde el Emporio de las Golosinas, distribuidora que está ubicada en Mendoza al 5800, hasta el lugar donde se produjo el ataque. "Es una hipótesis, queremos ser muy reservados con la información. Está personal de Policía de Investigaciones como de la Unidad Regional II tomando todas las medidas de rigor, con entrevistas, chequeando cámaras de seguridad de la zona”.

Un auto descartado a pocos metros

Merlo agregó que, tras consumar el ataque, los delincuentes “a cuatro cuadras de este lugar, dejaron el auto que habían utilizado para cometer el hecho y se subieron a otros dos vehículos". Amplió: "Ahora estamos haciendo el seguimiento de cámaras para establecer que trayecto hicieron". De acuerdo a los datos que surgieron hasta el momento, Merlo indicó: “Podemos inferir que los delincuentes realizaron una serie de disparos para lograr que el utilitario se detuviera y después le dispararon al personal policial”.

“De las primeras constataciones que tenemos, podemos suponer que no hubo un intercambio de disparos, fue un ataque directo. Estamos chequeando si los ladrones consumaron el robo del dinero, hubo secuestro de billetes en el utilitario y sabemos que hubo un importante faltante del dinero que había salido del negocio para ser depositado en el banco. Por la información que recabamos, el dinero era llevado en el asiento trasero. Por ahora no hay personas demoradas. El arma del policía no quedó adentro del vehículo, entonces podemos inferir que fue sustraída. También podemos inferir que pudieron usarse dos armas de fuego”, remarcó Merlo.