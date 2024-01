Rosario: balacera a una estación de servicio y un colectivo con mensajes intimidatorios

Por su parte, el local de la estación de servicio, ubicado en 27 de Febrero y Avellaneda, recibió disparos de arma de fuego contra la vidriera, que causaron conmoción entre los ocasionales clientes y vecinos del barrio.

Por el hecho no se registraron heridos, pero una mujer quedó en estado de shock y tuvo que ser atendida por personal de salud. En este caso, el contenido del mensaje intimidatorio que dejaron en la zona no trascendió, aunque no se descarta que tenga relación con las amenazas contra el mandatario provincial.

Según la información policial, el ataque al bar ocurrió aproximadamente a las 1. Un tirador se acercó en moto a la estación de GNC, tiró un objeto al suelo –se cree que fue una bolsa o un papel– y disparó dos veces a media altura contra la vidriera del local. En ese momento, la empleada se encontraba limpiando la playa de la estación, a minutos del horario de cierre.

Se trata de dos nuevos hechos con mensajes intimidatorios que se suman a los que el gobernador de Santa Fe recibió en los últimos días. Anteriormente, delincuentes habían dejado mensajes contra Pullaro en una escuela, un centro de salud, un edificio del Ministerio de Desarrollo, entre otros, todos en la ciudad de Rosario.

