Uno Santa Fe | Ovación | Scaloni

Scaloni sobre su futuro: "Sigo con energías, pero nadie me obligó a renovar"

Lionel Scaloni, el técnico de la Selección argentina, habló sobre la jerarquía de los rivales para los próximos amistosos.

Ovación

Por Ovación

4 de octubre 2026 · 09:18hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Scaloni sobre su futuro: Sigo con energías, pero nadie me obligó a renovar

Tras la contundente victoria por 7-0 frente a Burkina Faso en el estadio Monumental, el director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, analizó el rendimiento del equipo, valoró el esfuerzo del combinado africano, se refirió al inminente retiro de Lionel Messi y despejó las dudas en torno a la continuidad de su contrato al frente de la «Albiceleste».

"Siempre se sacan conclusiones. Hay que ver la manera en que los chicos afrontan el partido. Siempre hay algo para rescatar, como la actitud; nosotros tenemos todo para perder en estos partidos. Antes de la charla les dije que esto es la Selección y va a haber partidos que son más lindos para jugar. Haber hecho debutar a los chicos es algo positivo", comenzó expresando el estratega santafesino al evaluar el desempeño de sus dirigidos.

En la misma línea, agregó sobre el desarrollo táctico del encuentro: "El primer tiempo fue bueno, lo tomamos bastante en serio. En el segundo tiempo hicimos los cambios para que jugaran [todos]. Siempre respetamos al rival".

En relación con el nivel del seleccionado burkinés y las graves complicaciones logísticas que afrontó el plantel visitante debido a la cancelación de vuelos para llegar a Buenos Aires, el director técnico campeón del mundo tuvo palabras de elogio y agradecimiento: "Quiero agradecerles a los que han venido, por el esfuerzo que han hecho. Intentamos jugar el partido como si fuera una final porque es la única manera de respetarlos. Es destacable lo que hicieron, porque el partido podría haberse suspendido. Dignifican el fútbol".

Scaloni, sobre la despedida de Messi y su futuro en la Selección Argentina

Consultado luego sobre el histórico partido del próximo martes frente a Benín, que marcará la despedida definitiva y el retiro de Lionel Messi de la Selección, Lionel Scaloni no ocultó su sensibilidad: "Me imagino un partido lleno de emoción de todos, incluido de Leo. El momento en el que pise el Monumental va a ser un momento único e inolvidable. Agradezco ser parte de eso porque va a ser su día, con sus compañeros. Yo seré un espectador, pero lo haré con seriedad. Tendremos un entrenamiento con él y disfrutaremos del tiempo con él".

Además, dimensionó el fervor popular generado por el capitán argentino: "Me imagino que si hubiera cinco Monumentales, se hubieran llenado. Todos quieren estar en ese partido; me han escrito de todos lados para ver si conseguía una entrada. Siempre hablamos de si está o no está. Hay que seguir jugando, pero la sensación de tenerlo a él en la cancha es algo único. Lo que él transmite a todos, al rival, a sus compañeros y al público, no se lo vi a nadie y es lo que más vamos a extrañar".

Por otra parte, ante las recurrentes preguntas sobre su continuidad en el cargo y las negociaciones en torno a la renovación de su vínculo, el entrenador fue categórico: "Cuando haya algo, lo vamos a comunicar; por ahora no hay nada".

En un plano más íntimo, Lionel Scaloni reflexionó sobre el desgaste mental que implica conducir a la selección campeona del mundo y la necesidad de preservar su espacio personal: "Cuando se hace algo, se hace porque se quiere. Nadie me pone una pistola en la cabeza para seguir. Estoy intentando no olvidarme de vivir, tener mi vida y seguir de la misma manera como la gente me conoce. Me ha servido un montón la charla que tuve con la esposa de Alejandro Sabella sobre disfrutar más. Es importante poder vivir, porque este puesto tiene mucha responsabilidad. Además de la pasión por el fútbol, sigo haciendo mis cosas para que esto no te consuma y no termines siendo un esclavo. Soy muy reacio a eso", concluyó.

Scaloni Selección Argentina Lionel Messi
Noticias relacionadas
lautaro vargas, entre los jovenes que scaloni observa para el recambio de la seleccion

Lautaro Vargas, entre los jóvenes que Scaloni observa para el recambio de la Selección

Tapia y Scaloni comenzaron las charlas con el objetivo de que el DT renueve su contrato.

Un posteo que ilusiona: AFA anunció que empezaron las charlas para la renovación de Scaloni

uno santa fe junto a la seleccion: la scaloneta abrio las puertas en ezeiza y ya piensa en bolivia

UNO Santa Fe junto a la Selección: la Scaloneta abrió las puertas en Ezeiza y ya piensa en Bolivia

cerundolo peleo hasta el tiebreak pero cayo ante medvedev en pekin

Cerúndolo peleó hasta el tiebreak pero cayó ante Medvedev en Pekín

Lo último

Colón hizo del Brigadier su gran refugio y llega fortalecido a la recta final

Colón hizo del Brigadier su gran refugio y llega fortalecido a la recta final

Santa Fe se prepara para modificar su Registro de Deudores Alimentarios Morosos

Santa Fe se prepara para modificar su Registro de Deudores Alimentarios Morosos

Ingresos Brutos: la Provincia devolvió $7.137 millones a más de 2.000 contribuyentes en Santa Fe

Ingresos Brutos: la Provincia devolvió $7.137 millones a más de 2.000 contribuyentes en Santa Fe

Último Momento
Colón hizo del Brigadier su gran refugio y llega fortalecido a la recta final

Colón hizo del Brigadier su gran refugio y llega fortalecido a la recta final

Santa Fe se prepara para modificar su Registro de Deudores Alimentarios Morosos

Santa Fe se prepara para modificar su Registro de Deudores Alimentarios Morosos

Ingresos Brutos: la Provincia devolvió $7.137 millones a más de 2.000 contribuyentes en Santa Fe

Ingresos Brutos: la Provincia devolvió $7.137 millones a más de 2.000 contribuyentes en Santa Fe

Las luces y sombras de Colón tras una victoria que vale mucho más que tres puntos

Las luces y sombras de Colón tras una victoria que vale mucho más que tres puntos

Brasil elige presidente entre Lula y Flávio Bolsonaro en una elección marcada por la polarización política

Brasil elige presidente entre Lula y Flávio Bolsonaro en una elección marcada por la polarización política

Ovación
Domingo de fútbol: el clásico cordobés se roba todas las miradas en el Torneo Clausura

Domingo de fútbol: el clásico cordobés se roba todas las miradas en el Torneo Clausura

Colón mira de reojo: los partidos que pueden mover la tabla de la Zona A

Colón mira de reojo: los partidos que pueden mover la tabla de la Zona A

Una carrera loca que Franco Colapinto terminó con mucha dignidad en Sepang con el mejor Alpine

Una carrera loca que Franco Colapinto terminó con mucha dignidad en Sepang con el mejor Alpine

Colapinto ya tiene fecha y hora para volver a correr en la Fórmula 1

Colapinto ya tiene fecha y hora para volver a correr en la Fórmula 1

Briatore hizo autocrítica tras el golpe de Alpine: No tomamos las decisiones correctas

Briatore hizo autocrítica tras el golpe de Alpine: "No tomamos las decisiones correctas"

Policiales
Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana

Agenda Santa Fe: música, ferias y museos para visitar el fin de semana

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia