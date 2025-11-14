Un conflicto de convivencia terminó con la detención de un hombre y el secuestro de un arsenal en Villa María Selva

Un vecino de 76 años denunció que era víctima de amenazas de muerte y la Policía detuvo al presunto agresor, su vecino de 61

EL detenido junto al arsenal secuestrado luego de la pelea con un vecino

Un conflicto de convivencia en barrio Villa María Selva derivó este jueves en la aprehensión de un hombre de 61 años y en el secuestro de un arsenal de armas cortas, largas, balas y cartuchos . La intervención se inició tras la denuncia de un vecino de 76 años, quien aseguró que era víctima de amenazas de muerte con un arma de fuego.

Todo comenzó durante la mañana, cuando la víctima llamó a la central de emergencias 911 para informar sobre las reiteradas amenazas por parte de su vecino. Desde la central se envió un móvil del Comando Radioeléctrico , cuyos agentes se acercaron a la vivienda ubicada en inmediaciones de Hernandarias y Necochea .

El hombre de 76 años relató a los oficiales que venía sufriendo amenazas graves y que temía por su vida. Con esa información, los policías se dirigieron hasta la casa del presunto agresor.

Aprehendido y con un arsenal en su casa

Al llegar, los uniformados identificaron al acusado y le comunicaron que quedaba aprehendido. Con consentimiento del propio morador, los agentes ingresaron al domicilio y se encontraron con un verdadero arsenal: carabinas, escopetas, pistolas, municiones, balas y cartuchos de distintos calibres, todo lo cual fue secuestrado como evidencia.

El detenido fue trasladado a la Comisaría 3ª, donde funciona la Estación Policial Centro (EPC).

Delitos imputados

La Unidad Regional I informó de inmediato al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario judicial ordenó que el hombre de 61 años continuara privado de su libertad y que se lo identificara formalmente.

El acusado enfrentará una causa por amenazas calificadas y tenencia indebida de arma de fuego, delitos por los que podría ser llevado a una audiencia imputativa en las próximas horas.

