Un remisero denunció que le robaron el auto a los tiros en Las Flores II en Navidad

En diálogo con UNO Santa Fe, Arguello lamentó: "Me tomé el atrevimiento de usar el auto que tengo para salir adelante, es muy común en el norte de la ciudad trasladar gente así. El 24 salí para poder llevar algo a la mesa para Navidad y terminó todo mal. Me aturdió el oido derecho del disparo. Tuvimos una discusión verbal y física dentro del auto, le dije que no me iba a bajar pero me dijo que no me haga matar. Así que me abrió la puerta y caí de los puñetes".

"Lo que sentí es que impactó en el techo del auto. Lo digo por cómo me quemó la pólvora el brazo y la sordera que me dejó. Al dispararme con la misma arma me quemó con el caño caliente. Igual lo corrimos con unos muchachos que vieron todo. Al mismo tiempo llamo al 911. Pero lo perdimos a la altura de Zevallos. La patente es KEC 190", agregó.