Violenta entradera en Fomento 9 de Julio: usaron una falsa compradora para ingresar a una casa y golpear a la dueña

La mujer, identificada como Rosana , relató con angustia cómo vivió el violento episodio. “Una señora quedó en venir a comprarme un buzo que había publicado. Vino sola, le abrí la puerta y, a los pocos minutos, apareció un hombre que me tiró al piso y me llevó al garage, que estaba a oscuras. Me pegaba, intentó ponerme cinta en la boca y atarme los pies y las manos” , relató la víctima.

Robo

Mientras la mujer forcejeaba con el atacante en el garaje, la supuesta compradora revisaba los dormitorios. Si bien no había grandes sumas de dinero ni objetos de valor a la vista, los delincuentes se llevaron alrededor de 25.000 pesos, una suma que estaba en su billetera y sobre un mueble del living. También sustrajeron dos relojes de gran valor sentimental, uno marca Baumatic y otro Cartier, ambos regalos laborales, y un tercer reloj de oro que había pertenecido a su suegra.

“Lo que más me duele no es lo material, sino el nivel de violencia. Me golpearon bastante. Pensé que tenía fracturas, pero resultó ser una luxación. Además, tengo un golpe en la cabeza que me afecta la audición”, explicó Rosana, quien debió ser asistida por personal médico tras el ataque.

La víctima, que vive en el lugar desde 1999, señaló que la inseguridad es un problema constante en el barrio. “Mis hijos han sufrido robos de celulares y bicicletas. En la esquina vive la hija de mi marido, con alarma y todo, entraron tres veces. Cada vez ponemos más rejas, más alarmas… pero no alcanza”, expresó con impotencia.

La denuncia fue radicada ante la Policía, que ahora trabaja para identificar a los agresores y determinar si se trata de una banda que utiliza Marketplace como señuelo para concretar robos en viviendas particulares.

