Caussi dijo que "es imposible prometer que no haya cortes" de energía en el verano 

"Este va a ser un verano muy particular, inédito. No podernos trasladar a los lugares de vacaciones nos va a obligar a quedarnos en casa, a alquilar una quinta cerca de la ciudad. Eso significa que nos vamos a quedar en la provincia y va a implicar un crecimiento de la demanda de energía, porque se va a filtrar más la pileta y se va a usar más el aire acondicionado y el resto de los electrodomésticos", analizó sobre lo que se viene para los próximos meses.

Al ser consultado sobre si hay una estimación de cuánto se va a incrementar la demanda de energía a partir de que los santafesinos no van a poder vacacionar fuera de la provincia, Caussi respondió: "Es imposible estimar eso. Sí podemos decir que si se analiza la evolución del consumo de energía entre enero y septiembre de este año, respecto de igual período del año pasado, el consumo de energía en Santa Fe aumentó un 8,5 por ciento. Si a eso le sumamos que fruto de la crisis económica en el sector productivo hubo una disminución del consumo, eso quiere decir que el crecimiento del consumo domiciliario o residencial aumentó por encima del 10 por ciento".

"Si, además sumamos que no nos vamos a poder ir de vacaciones como sucede de forma habitual, estamos hablando de un incremento aún mayor. Por eso estamos agotando esfuerzos y poniendo toda la creatividad para realizar las inversiones", dijo y enumeró que se invirtió en el mantenimiento y nuevo equipamiento para el Parque Industrial de Sauce Viejo, en la estación transformadora Blas Parera, entre otras.

santo tome energia.jpg Imagen ilustrativa Prensa

Además, Caussi dijo que las tarifas no variaron y "ese es otro logro de la gestión" porque "fue una promesa de campaña de Omar Perotti y eso lo cumplió". El interventor de la EPE aseguró que eso implicó una exigencia muy fuerte para las finanzas de la empresa y significó para el sector productivo un ahorro de 2.000 millones de pesos.

"Más allá del estrés financiero que tiene la empresa, fruto de la morosidad, del congelamiento de las tarifas, tratamos que la dinámica de la inversión no se detenga", aseguró y dijo que ahora la prioridad es el plan de contingencia que la empresa realiza todos los años pero "con especial cuidado de las dos grandes ciudades y de las localidades vecinas" hacia donde se traslada gente de Rosario y Santa Fe en el verano.

Ante la pregunta sobre si el congelamiento de las tarifas no terminó significando un límite en la inversión para el mantenimiento y obras a realizar por la empresa, Caussi respondió: "Sí, claro. En la primera clase de economía te enseñan que el principal problema es la escasez de recursos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Reconozco que los recursos son limitados, pero el principal problema es la inequidad del uso de esos recursos. Pero está claro que el recurso que no obtuve porque no aumenté la tarifa implica la imposibilidad de hacer más inversiones, de pagar más salarios".

Sobre si estos límites en la inversión que tuvo la EPE van a repercutir en una mayor cantidad de cortes de energía en el verano, Caussi dijo: "Lo peor que uno puede hacer es prometer lo que no está seguro de cumplir. Jamás le vamos a prometer a los santafesinos y santafesinas que no va a haber cortes. Sí les prometemos que vamos a trabajar con todo nuestro empeño y creatividad para que los cortes sean los menos posibles y que los cortes que existan demoremos lo menos posible en poder restituirlos. Esa es nuestra orientación.

mauricio caussi Gentileza EPE.jpg Mauricio Caussi, el interventor de la EPE, aseguró que el congelamiento de las tarifas fue un logro de la gestión, aunque limitó la inversión de la empresa.

"Por un lado están los recursos financieros y humanos y, por otro, un mayor consumo. Eso nos obliga a tomar decisiones políticas, a poner prioridades. Prometer la posibilidad de que no haya cortes es imposible. No vamos a prometer eso porque no vamos a actuar de mala fe. No vamos a prometer lo que no estamos seguros de poder cumplir. Sí prometemos mucho trabajo, creatividad y dedicación. Por eso queremos que los santafesinos y santafesinas cuiden la energía para poder tener energía y cuidarnos entre todos frente a la pandemia", añadió.

"Con Perotti –remarcó– tuvimos claro que la dinámica perversa de aumentar tarifas en las que nos metió el macrismo en el período 2015-2019 y que el socialismo acompañó en gran parte de su gestión, porque trasladó todos los aumentos e hizo aumentos propios del VAD (Valor Agregado de Distribución) hasta marzo de 2019, cuando era el período electoral. En la provincia, en la gestión Lifschitz, las tarifas aumentaron entre un 350 y hasta un 2.000 por ciento en algunos casos".

"Esa dinámica perversa para el bolsillo de santafesinos y santafesinas, porque significó el cierre de comercios e industrias y el desequilibrio de las cuentas en los hogares, había que revertirla. Por eso congelamos tarifas y decidimos concentrar la deuda en Cammesa, que es la empresa que despacha la energía en todo el país y que está conformada por los generadores que son los grandes grupos económicos del sector energético. Ellos fueron los grandes beneficiarios de la política energética de Macri", argumentó.

Luego continuó: "Nuestra decisión fue que todo el costo financiero que significa congelar tarifas se concentre en Cammesa y por eso creció nuestra deuda. Hoy la deuda está cerca de los 13.000 millones de pesos, dejamos de ser el principal deudor. Pero los números son muy claros porque heredamos una deuda de 5.000 millones de pesos y la recaudación en el período enero septiembre estuvo en 7.500 millones de pesos menos que lo aprobado en el presupuesto 2020. Los 5.000 más los 7.500 millones son casi los 13.000 millones que le debemos a Cammesa".

Los 11 meses de intervención

Caussi sostiene que el plan de trabajo que elaboró para la empresa rápidamente estuvo en jaque por la pandemia. Sin embargo, señaló que eso no les impidió iniciar una serie de proyectos como realizar una auditoría para ver cómo se mejoraba el funcionamiento de la empresa y eso los llevó a poner en marcha un programa de recuperación de pérdidas no técnicas.

"Por lo menos 1 peso de cada 5 que gasta la empresa en compra de energía no lo puede facturar porque se pierde. Hay una parte que son pérdidas técnicas, pero hay otras que no. Ahí llevamos una tarea inédita para la empresa porque reforzamos los operativos regulares y armamos otros especiales. Con eso controlamos más de 25.000 suministros, de los cuales 5.000 tenían problemas. Eso le permitió a la gestión recuperar más de 13 megas de consumos de energía que, anualizados y puestos en valor y en pesos, significan 105 millones de pesos. Tal vez para las cifras de la EPE es poco, pero con eso se pueden hacer muchas cosas", sostuvo.

Al ser consultado sobre si las pérdidas no técnicas se detectaron por casos sociales o por empresas o particulares que podían hacer frente al pago de la factura e igual tocaban el medidor, Caussi respondió: "Tiene que ver con todo. Quizás el ciudadano común asocia el robo de la energía a los barrios más humildes, con los colgados de la luz. Nosotros comprobamos que no es así porque hicimos operativos especiales en barrios de clase media y media alta y detectamos varias conexiones irregulares. También estamos trabajando sobre algunos mecanismos de control más eficientes para el sector productivo y los grandes usuarios, ya que en ese sector también detectamos conexiones irregulares".

En ese sentido, Caussi dijo que la nave insignia de la empresa será el programa EPE Digital, que pondrá al servicio del usuario de la EPE todos los servicios que puedan brindar las nuevas tecnologías. "Ya iniciamos un proceso de inversión en tecnología para realizar telemedición, que es medir automáticamente, de forma permanente y a distancia", dijo el interventor y agregó que se conformarán centros de telecontrol con infraestructura y equipamiento moderno.

La intervención

Por último fue consultado sobre hasta cuándo se extenderá la intervención de la EPE que se inició a los días de asumir Omar Perotti como gobernador. Al respecto, Caussi detalló que la segunda intervención (la primera fue de seis meses) está planteada hasta diciembre. Sin embargo, el interventor se mostró optimista en cerrar ese proceso unos días antes de lo previsto.

"Estamos en condiciones de asegurar que hace tres o cuatro semanas comenzamos con el proceso de normalización y les pedimos al sector sindical y al de las cooperativas que nos acerquen la documentación de sus representantes. En los próximos días vamos a tener el decreto del gobernador que pongan en funcionamiento el directorio", finalizó.