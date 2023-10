Desarrollo Social tuvo su reunión de transición y el equipo de Pullaro define el perfil de la futura cartera

Desde la cartera que conduce Danilo Capitani asumieron el compromiso de preparar la información, y habría una nueva reunión en aproximadamente diez días.

"Es un insumo para que el próximo ministro tenga una radiografía de la situación actual del ministerio", apuntaron fuentes calificadas a UNO Santa Fe.

Como viene siendo una constante en las reuniones de esta transición, ambos sectores destacaron la buena predisposición, y la reunión se llevó adelante sin problemas.

Del encuentro participaron Jorge Álvarez, ex ministro de Desarrollo Social durante la gestión de Miguel Lifschitz; Ramón Soques, ex intendente de Carcaraña y ex subsecretario de Legal y Técnica del Ministerio de Desarrollo Social; y quien fuera delegada regional de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Silvina Bracco.

LEER MÁS: Transición: martes de múltiples reuniones con nuevos nombres que asoman para el futuro gabinete de Pullaro

Como seguirá el Ministerio

Fuentes calificadas dijeron a UNO Santa Fe que el Ministerio de Desarrollo Social buscará trabajar "con políticas de integración y con un gabinete social".

"El contexto no es ajeno a la situación y contexto nacional que se vive. Hacen falta políticas activas en lo que tiene que ver en integración e inclusión social, con un trabajo articulado de los distintos niveles de gobierno. Trabajar en programas de contención y capacitación con salida laboral para muchísima gente que tiene una situación difícil", consideraron fuentes del equipo de la próxima gestión que trabajará en la materia.

"Hay que integrarse con Salud, con Educación, con Cultura y Trabajo. Por supuesto hay que acompañarlo con seguridad alimentaria, pero eso esta más enmarcado en programas nacionales. El abordaje fundamental es la articulación con instituciones, y municipios y comunas", enfatizaron.

Desde el equipo de Pullaro no descartaron retomar programas como el Vuelvo a Estudiar, Nueva Oportunidad o Plan Abre, que caracterizaron a la gestión socialista que condujo la provincia antes de la llegada de Omar Perotti.

También apuntaron a la importancia del trabajo junto a Los Sin Techo y Cáritas, calificándolas como "instituciones muy serias que trabajan muy bien en lo social".