Seguidamente, el edil cruzó a su par de Juntos por el Cambio, Sebastián Mastropaolo, señalando que "vengo insistiendo a discutir en este recinto bajo modos y formas que en mi opinión distan de ser las que la ciudadanía está reclamando. Quiero repudiar cualquier tipo de estafa que se le presente a la ciudadanía como que la Guardia de Seguridad Interurbana pudiera usar las pistolas Táser, es un disparate que carece de toda lógica, me parece poco responsable".

LEER MÁS: Estiman que en los últimos tres años se "quintuplicó" la cantidad de trapitos y piden acelerar el debate en el Concejo

A su turno, Mastropaolo retrucó aseverando que lo "alegraba" que "concejales que no toman temas relevantes para la ciudad se empiecen a comprometer con temas que vale la pena discutir".

"Nunca he coincidido con el concejal preopinante en tres años, y sería bueno empezar a tratar de coincidir en temas que le importan a los vecinos. Si se hubiese tomado el trabajo de leer el proyecto presentado que ayuda a levantar el debate y generar una discusión, entendería que proponemos una multiplicidad de opciones para discutir temáticas, y está incorporado el tema de consumos", contestó el concejal.

Por su parte, Adriana Molina le deseó al concejal Jerez que "tenga mejor suerte", señalando que "el 7 de septiembre aprobamos un pedido de informe vinculado a los cuidacoches con preguntas que no nos han contestado".

Acerca de la norma vigente, Molina observó que "se dictó una ordenanza promovida por el propio intendente y los concejales de su bloque, que hoy están en el ejecutivo. Tienen la responsabilidad de ponerla en marcha, y no lo han podido hacer. Al menos acerquen la información para una nueva discusión".

LEER MÁS: Señalan a Barranquitas, Mariano Comas y Candioti como los barrios más afectados por la mala conducta de los trapitos

"La pelota la tiene el Municipio"

"La mayor responsabilidad de la situación acerca de los cuidacoches es del municipio, que tiene herramientas normativas que se han votado, y si considera que no se pueden aplicar tiene la potestad de enviar un mensaje para rediscutir que vamos a hacer con esta situación", manifestó a continuación el concejal Federico Fulini.

Consideró que "la solución no es prohibir la actividad", y que "si alguien tiene pedido de captura se lo mete preso, no debería ser tan difícil".

"Más allá de las diferencias ideológicas que están a la luz, el municipio se tiene que hacer cargo. La pelota la tiene la Municipalidad", sentenció.

El edil Hugo Marcucci, que también presentó un proyecto al respecto, manifestó que "es un tema que tenemos que tomarlo".

"Los trapitos, en algunos casos y no generalizo, hacen uso de la fuerza para obtener sus recursos y particularmente con las mujeres. Se puede discutir el ordenamiento y control de las calles y la inclusión social, estoy convencido absolutamente. Si no podemos resolver la situación de calle de los trapitos no entiendo en qué se gasta la plata", criticó.

LEER MÁS: El debate por los trapitos vuelve a resonar en el Concejo: qué dice el nuevo proyecto

"Tenemos un ejecutivo que tiene tendencia a eludir las responsabilidades. En aquel momento se le advirtió desde la gestión que esa ordenanza no servía, que no iba a solucionar el problema. En una actitud casi caprichosa decidieron llevarla adelante, entendimos que la falta de experiencia en la gestión se vieran seducidos por avanzar con esa ordenanza. Hoy después de tres años de gestión, finalmente se ve que la ordenanza no sirve", indicó la concejala Inés Larriera, a su turno.

Señaló que "es un drama, no es un problema" el hecho de que "los vecinos no pueden hacer uso del espacio público, y de las personas que llevan adelante la tarea".

"Es una responsabilidad básica del estado municipal el control, no es tan difícil. No podemos esperar que esto estalle porque ya estalló. A tan pocos meses de finalizar una gestión me da temor la propuesta que llegará, porque llega tarde", opinó Larriera.

Normas "para la hinchada"

A continuación, la concejala Jorgelina Mudallel consideró "fundamental tener un estado de situación, no es un tema que arranca de 0, hay que hacer un diagnóstico de los errores".

La edil del Partido Justicialista pidió "no sancionar una norma para la hinchada, no es el deber del Concejo".

"Podemos ver en otras ciudades, trabajar con organizaciones sociales, y encontrar la solución más potable. Desde la banca del Justicialismo estamos a disposición del Municipio", concluyó.

La concejala oficialista Laura Mondino apuntó que "es un tema que nos preocupa, sobre el que se está trabajando, la municipalidad viene trabajando con el Ministerio Público de la Acusación sobre algunas situaciones como antecedentes penales".

"No hace falta venir al recinto a relatar una realidad sino a proponer cuestiones, hay pocas propuestas para trabajar", consideró.